Danos em marquises e fachadas expõem população a risco no Centro de Vitória

Mas esse caso não é isolado, e o perigo de novos acidentes é real. Um levantamento realizado pelo projeto de extensão Imóveis em Abandono, feito em 2022 por professores e estudantes da faculdade Faesa em parceria com a PMV, indica que pelo menos 217 imóveis estão ociosos ou subutilizados no Centro de Vitória.





A Gazeta fez uma "blitz" e identificou que essa situação é comum em diferentes locais da região. Apenas na Avenida Jerônimo Monteiro, ao menos dez imóveis chamaram atenção.





Um deles é o estabelecimento que hoje funciona como estacionamento privado, em frente ao Edifício Michelin. A fachada desgastada evidencia a ação do tempo. A mesma condição é vista em dois prédios de quatro andares, que ficam ao lado da agência do Bradesco.





Um outro prédio, na esquina com a Rua Gonçalves Lêdo, próximo à Praça Oito, também traz sinais de abandono. Ao lado dele, há um edifício que talvez apresente ainda mais risco: a parede do último andar parece estar se desprendendo.