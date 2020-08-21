Prédio do IAPI: situação de abandono e destruição. Veja vídeo e fotos

Prédio do IAPI Crédito: Fernando Madeira

Há quase dois anos aguardando a realização de obras que vão transformá-lo em moradia popular, o Edifício Getúlio Vargas, mais conhecido como prédio do antigo IAPI , no Centro de Vitória, está em situação de abandono. Uma visita ao local, feita por nossa equipe, mostra o cenário de destruição, acentuado pelo lixo que se acumula e pelas infiltrações que tomam conta do imóvel.

Percorrer os seus andares foi uma verdadeira aventura, como relata o fotógrafo Fernando Madeira, que esteve no local na quarta-feira (13). Além de muito lixo acumulado, o imóvel está sem energia.

O acesso foi fechado com tapume e cerca de arame para impedir invasões. A entrada é controlado por uma pessoa de confiança da Associação Habitacional Comunitária do Estado do Espírito Santo (AHabitaes), a quem o prédio foi cedido em 2018, e que autorizou o nosso acesso.

A antiga recepção e térreo nem de longe lembram o passado do imóvel, que por anos foi a sede de diversos serviços de atendimentos à saúde, desde consultas a entrega de medicamentos. Local que sempre registrou muita movimentação de público.

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Os antigos elevadores já não funcionam. Parados no último piso, nunca mais desceram. O fosso de cada um deles está alagado, com as estruturas enferrujadas e entulhos foram jogados no local.

A subida aos andares superiores tem que ser feita pelas escadas, que acumulam entulhos, pássaros mortos e muita sujeira. Nas paredes ainda há vestígios da última ocupação, ocorrida em 2017, com pichações e marcas de incêndio.

O subsolo, onde no passado funcionava a garagem, lavanderia e vestiários, está alagado, situação que perdura há quase sete anos. As paredes já foram tomadas por plantas e musgo.

Prédio do IAPI Crédito: Fernando Madeira

Pelos andares superiores, locais que antes abrigavam consultórios e salas de espera, o cenário é de completa destruição. Salas, banheiros, varandas, portas, janelas e até móveis antigos, nada sobrou. Alguns ambientes guardam marcas das muitas infiltrações

CENÁRIO DE FILME DE TERROR

Há 29 anos, o fotógrafo Fernando Madeira entrou pela primeira vez no prédio do IAPI. Estava em companhia de sua mãe, que o levava a uma consulta com um pneumologista.

Uma experiência que o marcou. “Lembro como se fosse agora, quando fiquei sentado num banco de madeira aguardando ser chamado. O local era muito movimentado, com várias pessoas buscando tratamento em diversas áreas”, recorda.

Elevadores parados e com entulhos Crédito: Fernando Madeira

Retornar ao local foi como fazer uma viagem ao passado. “Ao entrar no saguão deste mesmo prédio, não consegui deixar de fazer uma viagem no tempo e resgatar na memória daquilo que um dia teve vida”, relata.

A sensação foi de tristeza. “Os corredores, antes ocupados por pessoas, hoje dão lugar ao lixo. Nos consultórios, móveis destruídos; nos guichês de atendimento só vi poeira e paredes com buracos. No teto, muitas infiltrações. O local seria um cenário perfeito para um filme de terror. Para onde se olha só há destruição”, conta.

SEM DINHEIRO PARA MANUTENÇÃO

A Associação Habitacional Comunitária do Estado do Espírito Santo (AHabitaes) é a responsável pela manutenção do Edifício Getúlio Vargas. Segundo a presidente da instituição, Maria da Penha de Souza, é um trabalho que vem sendo feito com dificuldade.

O grande problema é a falta de recursos. “Nos entregaram o prédio, mas não liberaram recursos. É difícil manter a estrutura”, desabafa Penha, que conta com o apoio de uma pessoa para tomar conta do local e impedir invasões.

Prédio do IAPI Crédito: Fernando Madeira

Prédio do IAPI Crédito: Fernando Madeira

Um dos riscos constantes tem sido os vidros das janelas, que ameaçam cair e podem atingir quem passa pelas imediações do prédio. "É uma luta e estamos muito preocupados. Quando começa a ventar forte, reunimos algumas pessoas e vamos ao prédio retirar os vidros”, relata.

Um trabalho difícil já que as janelas de madeira estão apodrecidas. “Já tive que correr para o prédio às 23 horas e passar parte da madrugada retirando vidro, com muito jeitinho. Estamos muito preocupados com esta situação”, conta Penha.

PROJETO SUSPENSO POR FALTA DE RECURSOS

A proposta para o Edifício Getúlio Vargas, localizado na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, é que ele fosse convertido em moradia popular para 106 famílias. Para esta finalidade o prédio foi cedido pela União para a Associação Habitacional Comunitária do Estado do Espírito Santo (AHabitaes).

A instituição fez o projeto e seu licenciamento urbanístico e ambiental, mas ainda não conseguiu o financiamento para as obras. Segundo a Caixa, a contratação de empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), foi suspenso em setembro de 2018.

Prédio do IAPI Crédito: Fernando Madeira

Maria da Penha de Souza, presidente AHabitaes, relata que sem os recursos não têm como tocar a obra.“Estamos com tudo pronto e aprovado, até com licença de obra. Só falta o financiamento”, conta.

Outro complicador são os prazos estabelecidos no contrato de cessão firmado com a União. A meta para a instituição é de que em até dois anos fosse viabilizado, inclusive, o financiamento da obra. Sem o cumprimento desta exigência, a União pode retomar o imóvel a partir de novembro, quando vence o prazo. “O que paralisou os trabalhos foi a falta de financiamento. Cumprimos a nossa parte”, observou Penha.

Numa tentativa de impedir a perda do imóvel, a AHabitaes já enviou à SPU-ES um ofício solicitando a prorrogação da cessão por mais dois anos. Argumentam que o contrato que está vencendo foi rigorosamente cumprido, mas que a reforma não foi feita por conta da suspensão do financiamento. Ainda não houve resposta.

O superintendente de Patrimônio da União, Márcio Furtado, informou que o contrato será respeitado, mas que se não houver a verba prevista para a reforma, no prazo, o imóvel poderá ter outra destinação. “Não pode um imóvel no Centro de Vitória ficar abandonado, havendo demanda por ele. Poderá ter outra destinação”, explicou.

A União anunciou, no final mês de julho, que irá vender no Estado um total de 12 imóveis. Dentre eles os galpões do IBC, campo de futebol, casas, salas comerciais e terrenos.

HISTÓRICO DE PERDAS

Localizado na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, o Edifício Getúlio Vargas, com 14 pavimentos, começou a ser construído no final da década de 50. Mais conhecido como prédio do IAPI, chegou a abrigar alguns dos principais serviços de atendimentos à saúde.

Por volta de 2007, o prédio foi desocupado. Desde então enfrenta situação de abandono e sofre com a ação do tempo. Até árvores e grama já nasceram em suas janelas.

Antigo prédio do Instituto de Aposentadorias e Pensões do Industriários (IAPI), localizado na Praça Costa Pereira, Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Prédio do IAPI Crédito: Fernando Madeira

Prédio do IAPI Crédito: Fernando Madeira