União marca data de leilão para venda de três imóveis no ES

Vista da região da Praia do Canto, em Vitória, bairro onde está localizado um dos imóveis à venda Crédito: Vilamir Azevedo

Três editais foram publicados pela Secretaria de Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES) marcando a data para a realização do leilão onde serão vendidos três imóveis no Estado. A expectativa é de uma arrecadação mínima de R$ 8 milhões.

Dos três imóveis com leilão agendado, o primeiro a ser comercializado vai ser um galpão em Cachoeiro, no próximo dia 26. No edital, é informado que possui área de 810 m², com 765 m² de construção. Vai ser vendido pelo lance mínimo de R$ 540 mil.

No dia 23 de setembro, vão ser leiloados dois imóveis em Vitória. Pela manhã será a venda de um terreno localizado na Avenida Vitória, com 2.431 m² de área. O preço mínimo de venda é de R$ 4,8 milhões.

A tarde será a vez de vai ser comercializada uma casa localizada na Praia do Canto, com dois pavimentos e área construída de 363,39 m². Fica em um terreno que tem 980 m². O preço mínimo para a venda é de R$ 2,7 milhões.

Nos três casos as propostas devem ser apresentadas na sede da SPU. Lá também serão abertos os envelopes com as propostas, pela Comissão de Licitação.

LISTA DAS PROPRIEDADES QUE VÃO SER VENDIDAS PELA UNIÃO