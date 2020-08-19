União marca data de leilão para venda de três imóveis no ES

Três editais foram publicados pela Secretaria de Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES) marcando a data para a realização do leilão onde serão vendidos três imóveis no Estado. A expectativa é de uma arrecadação mínima de R$ 8 milhões.
Os imóveis fazem parte de um conjunto de 12 propriedades que a União anunciou, no final do mês de julho, que iria vender. Dentre elas, estão os Galpões do IBC, o Campo do Santa Cruz, salas comerciais, casas e terrenos. A expectativa é de arrecadar um mínimo de R$ 60 milhões.
Dos três imóveis com leilão agendado, o primeiro a ser comercializado vai ser um galpão em Cachoeiro, no próximo dia 26. No edital, é informado que possui área de 810 m², com 765 m² de construção. Vai ser vendido pelo lance mínimo de R$ 540 mil.
No dia 23 de setembro, vão ser leiloados dois imóveis em Vitória. Pela manhã será a venda de um terreno localizado na Avenida Vitória, com 2.431 m² de área. O preço mínimo de venda é de R$ 4,8 milhões.
A tarde será a vez de vai ser comercializada uma casa localizada na Praia do Canto, com dois pavimentos e área construída de 363,39 m². Fica em um terreno que tem 980 m². O preço mínimo para a venda é de R$ 2,7 milhões.
Nos três casos as propostas devem ser apresentadas na sede da SPU. Lá também serão abertos os envelopes com as propostas, pela Comissão de Licitação.
LISTA DAS PROPRIEDADES QUE VÃO SER VENDIDAS PELA UNIÃO
- Aracruz:
- Fazenda - 287.000 m² - R$ 2,5 milhões - estimativa de edital: novembro/20
- Cachoeiro:
- Galpão - 810m² - R$ 540 mil - Leilão marcado para 26 de agosto
- Guarapari:
- Terrenos - 1.450 m² - R$ 1.050.000 - estimativa de edital: novembro/20
- Linhares:
- Terreno - 6.000 m² - R$ 2,4 milhões - estimativa de edital: outubro/20
- Serra:
- Terreno na BR 101 - 4.500 m² - R$ 1.800.000 - estimativa de edital: em 2021
- Vitória:
- Galpões do IBC em Jardim da Penha - 33.000 m² - R$ 35 milhões - estimativa de edital: novembro/20 (SPU estuda ceder parte da área para o Ifes)
- Terreno na Avenida Vitória - 2.431 m² - R$ 4,8 milhões - Leilão marcado para 23 de setembro
- Campo do Santa Cruz, em Santa Lúcia - 6.635 m² - R$ 6,5 milhões - estimativa de edital: em 2020
- Casa na Praia do Canto (Rua José Teixeira) - 980 m² - R$ 2,7 milhões - Leilão marcado para 23 de setembro
- Casa na Praia do Canto - 688 m² - R$ 1.730.000 -estimativa de edital outubro/20
- Duas Salas no Centro - 240 m² - R$ 750 mil - estimativa de editall setembro/20
- Vila Velha:
- Casa na Praia da Costa - 192 m² - R$ 680 mil - vendida