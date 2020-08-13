Projeto do Ifes prevê ocupação de toda a área dos Galpões do IBC

Galpões IBC ocupam área de 33 mil metros quadrados, em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O estudo apresentado pelo reitor do Ifes, Jadir José Pela, para a ocupação dos Galpões do IBC, em Jardim da Penha, Vitória, contempla a utilização do toda a área estimada em 33 mil m². O documento foi entregue à Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

O reitor explicou que uma parte seria destinada à implementação de diversos setores do Ifes, tanto administrativos quanto de atividades voltadas ao público.

Uma outra parte seria voltada para atividades culturais, esportivas e de eventos. Queremos todo o espaço, mas tudo vai depender da negociação com a SPU, relatou Pela.

Projeto do Ifes para ocupação dos Galpões do IBC Crédito: Divulgação Ifes

Pelo projeto, seriam levados para o local alguns setores administrativos do Ifes, como a reitoria, o centro de formação à distância, o polo de inovação, a agência de inovação, uma incubadora, espaço maker, além de espaços destinados às áreas de arte, cultura, e algumas modalidades de esporte, como xadrez, voltadas ao desenvolvimento dos jovens.

SEM GRANDES IMPACTOS PARA A VIZINHANÇA

O reitor do Ifes ressalta que o espaço não será transformado em um campus, utilizado por milhares de alunos. É uma unidade com a composição de muitas ações, sem muitos alunos, voltada para a inovação, com escritórios e laboratórios, atividades de pesquisas, culturais e esportiva, acrescenta.

O plano de ocupação contempla ainda um teatro para 300 pessoas, um auditório para outras 100 pessoas, sala de exposição, um museu histórico, centro de convenções de pequeno porte, praça para fomento de atividades comunitárias, e equipamentos para atividades como dança, exercício, dentre outras.

ECONOMIA COM ALUGUEL

Outro ponto destacado por Jadir Pela é a economia com aluguel, além de permitir ainda a unificação de setores que estão espalhados por Vitória. Hoje, por exemplo, pagamos aluguel para abrigar o espaço destinado ao ensino à distância, o que seria economizado com a transferência do espaço para os Galpões do IBC, relata.

O reitor observa ainda que o polo de atividades do Ifes em Jardim da Penha será importante para o desenvolvimento não só de Vitória, mas de outras cidades capixabas. É um espaço bem localizado, que permitirá integração com a comunidade, sem fluxo grande que possa causar impacto, ressalta.

COMO É O PROJETO DE OCUPAÇÃO DO IBC PELO IFES

UNIÃO QUER VENDA DE PARTE DA ÁREA

Em reunião realizada na manhã desta quarta-feira (12), o superintendente Nacional do Patrimônio da União, Fernando Bispo, informou que está sendo estudada a proposta de ceder parte do espaço dos galpões para uma unidade do Ifes. O restante da área, de 33 mil m², será vendido, como antecipado por A Gazeta, em leilão a ser realizado até o final do ano.

Por nota, a assessoria da SPU informou que irá iniciar os estudos a respeito da área dos galpões do IBC para dar uma finalidade ao imóvel. Este estudo analisará a viabilidade da alienação (venda) e a possibilidade de, ainda, destinar parte da área para a instalação de polo tecnológico do Ifes, fomentando, assim, a educação e o desenvolvimento social, diz .

O superintendente informou ainda que os estudos para a cessão de parte da área para o Ifes serão iniciados a partir da próxima semana e será necessário envolver o Ministério da Educação.

Galpões do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, em Jardim da Penha Crédito: Vitor Jubini

HISTÓRICO DE VENDA

No final do mês de julho a SPU-ES anunciou a venda de 12 imóveis no Estado que vão ser vendidos até o final do ano. Dentre eles estão os Galpões do IBC, em Jardim da Penha, Vitória - pertencentes à Conab -, cujo edital de comercialização está previsto para o próximo mês de novembro.