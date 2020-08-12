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Reforma

Centro Cultural Carmélia vai ser 'remodelado', afirma Casagrande

Decisão foi anunciada após a Secretaria de Patrimônio da União  antecipar que pretende ceder para o governo do Estado o imóvel que abriga hoje Centro Cultural
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 18:41

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 18:41

Centro Cultural Carmélia Maria de Souza vai abrigar os armazéns da Conab no lugar dos galpões do IBC
Carmélia Crédito: Vitor Jubini
O Centro Cultural Carmélia Maria de Souza - que inclui o teatro -, será remodelado e passará e sediar um centro multimídia que se articulará com a vocação cultural do espaço. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (12) pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais.
Ele destacou que o espaço é um patrimônio de todos nós capixabas e assim continuará sendo no momento em que a União transferir o patrimônio para o Estado.
Na manhã desta quarta-feira (12), o superintendente de Patrimônio da União, Fernando Anton Bispo, em reunião com a senadora Rose de Freitas, anunciou que a partir da próxima semana estaria realizando estudos técnicos para viabilizar a cessão do Carmélia para o governo do Espírito Santo.
Estamos organizando a cessão não onerosa para o Espírito Santo do imóvel, devolvendo para a população a possibilidade de ter ali um desenvolvimento cultural e um equipamento em operação. Hoje o imóvel está depredado, desvalorizando o seu entorno. Seguindo o rito público, já estamos preparando, o mais rápido possível, esta cessão, disse Bispo.
A estimativa, segundo Bispo, é de que de cessão seja por um prazo entre 10 a 20 anos. Vamos ter que analisar as questões legais, mas as providências estão sendo tomadas para devolver ao Espírito Santo a possibilidade de ter o desenvolvimento cultural e tirar o imóvel do estado de abandono, com subutilização, desvalorizando o patrimônio que é de todos os brasileiros, destacou.

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INVESTIMENTO EM OBRAS

O secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, informou que vão ser necessários investimentos de R$ 7 milhões para recuperar e adequar o espaço, incluindo a reforma da fachada.
Empolgado com a cessão a ser feita pela União, destacou a importância do espaço. É uma ótima notícia para a cultura e para a história deste espaço. Tínhamos encaminhado este pedido de cessão e vamos efetivar este investimento na recuperação do complexo cultural, destacou.
Segundo Noronha,  já existe um projeto de recuperação para o imóvel, feito pela Prefeitura de Vitória. Vamos dialogar com a Prefeitura de Vitória para conseguir a cessão do projeto, assim poderemos abrir logo a licitação, o mais rápido possível, da empresa que fará o trabalho de recuperação. Pela avaliação que já fizemos, ele atende a nossa demanda, explicou.
A intenção é recuperar a estrutura do complexo, o teatro, as salas de oficina, o estúdio. Queremos transformá-lo em um centro de referência de audiovisiual, com a formação de artes cênicas, envolvendo a comunidade, relatou, acrescentando que é um projeto que ele pretende ainda debater com o setor cultural.
Deve permanecer no local, em espaço reformado, a TV Educativa. Nas próximas semanas estaremos vendo os trâmites que precisam ser feitos e traçar um cronograma de execução, adiantou Noronha, assinalando que a mobilização do setor cultural foi importante para a manutenção do espaço como um Centro Cultural.

HISTÓRICO

No final do mês passado, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU-ES) anunciou a decisão de vender 12 imóveis que estão localizados no Estado, dentre eles estavam os galpões do IBC.
Cultura do abandono, Teatro Carmélia M. de Souza
Cultura do abandono, Teatro Carmélia M. de Souza Crédito: Fernando Madeira
Todo o material que está no local - armazenamento de grãos, escritórios e laboratórios - seria transferido para o Centro Cultural Carmélia, que estava cedido ao Estado e à Prefeitura de Vitória.
Após o anúncio, o setor cultural e a bancada capixaba se mobilizaram para impedir o fechamento do teatro, que estava em estado de abandono, segundo constatou a nossa reportagem em visita ao local.

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