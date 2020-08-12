Centro Cultural Carmélia vai ser 'remodelado', afirma Casagrande

Carmélia Crédito: Vitor Jubini

O Centro Cultural Carmélia Maria de Souza - que inclui o teatro -, será remodelado e passará e sediar um centro multimídia que se articulará com a vocação cultural do espaço. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (12) pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais.

Ele destacou que o espaço é um patrimônio de todos nós capixabas e assim continuará sendo no momento em que a União transferir o patrimônio para o Estado.

O Centro Cultural Carmélia é um patrimônio de todos nós capixabas e assim continuará sendo no momento em que a União transferir o patrimônio para o Estado. Será remodelado e passará e sediar um centro multimídia que se articulará com a vocação cultural do espaço. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) August 12, 2020

Estamos organizando a cessão não onerosa para o Espírito Santo do imóvel, devolvendo para a população a possibilidade de ter ali um desenvolvimento cultural e um equipamento em operação. Hoje o imóvel está depredado, desvalorizando o seu entorno. Seguindo o rito público, já estamos preparando, o mais rápido possível, esta cessão, disse Bispo.

A estimativa, segundo Bispo, é de que de cessão seja por um prazo entre 10 a 20 anos. Vamos ter que analisar as questões legais, mas as providências estão sendo tomadas para devolver ao Espírito Santo a possibilidade de ter o desenvolvimento cultural e tirar o imóvel do estado de abandono, com subutilização, desvalorizando o patrimônio que é de todos os brasileiros, destacou.

INVESTIMENTO EM OBRAS

O secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, informou que vão ser necessários investimentos de R$ 7 milhões para recuperar e adequar o espaço, incluindo a reforma da fachada.

Empolgado com a cessão a ser feita pela União, destacou a importância do espaço. É uma ótima notícia para a cultura e para a história deste espaço. Tínhamos encaminhado este pedido de cessão e vamos efetivar este investimento na recuperação do complexo cultural, destacou.

Segundo Noronha, já existe um projeto de recuperação para o imóvel, feito pela Prefeitura de Vitória. Vamos dialogar com a Prefeitura de Vitória para conseguir a cessão do projeto, assim poderemos abrir logo a licitação, o mais rápido possível, da empresa que fará o trabalho de recuperação. Pela avaliação que já fizemos, ele atende a nossa demanda, explicou.

A intenção é recuperar a estrutura do complexo, o teatro, as salas de oficina, o estúdio. Queremos transformá-lo em um centro de referência de audiovisiual, com a formação de artes cênicas, envolvendo a comunidade, relatou, acrescentando que é um projeto que ele pretende ainda debater com o setor cultural.

Deve permanecer no local, em espaço reformado, a TV Educativa. Nas próximas semanas estaremos vendo os trâmites que precisam ser feitos e traçar um cronograma de execução, adiantou Noronha, assinalando que a mobilização do setor cultural foi importante para a manutenção do espaço como um Centro Cultural.

HISTÓRICO

No final do mês passado, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU-ES) anunciou a decisão de vender 12 imóveis que estão localizados no Estado, dentre eles estavam os galpões do IBC.

Cultura do abandono, Teatro Carmélia M. de Souza Crédito: Fernando Madeira

Todo o material que está no local - armazenamento de grãos, escritórios e laboratórios - seria transferido para o Centro Cultural Carmélia, que estava cedido ao Estado e à Prefeitura de Vitória.