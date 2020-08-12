Parte dos Galpões do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, em Jardim da Penha, podem ser doados ao Ifes Crédito: Vitor Jubini

Atualização: O título desta reportagem "União estuda doar Teatro Carmélia ao Estado e parte do IBC para o Ifes" foi alterado às 16h45, de quarta-feira (12), para "União estuda ceder Teatro Carmélia ao Estado e parte do IBC para o Ifes".

A Secretaria de Patrimônio da União (SPU) decidiu iniciar estudos para transferir o Centro Cultural Carmélia Maria de Souza - incluindo o teatro -, localizado no bairro Mário Cypreste, em Vitória, para o governo do Estado do Espírito Santo

A decisão foi informada pelo superintendente Nacional do Patrimônio da União Fernando Antônio Bispo em uma reunião realizada na manhã desta quarta-feira (12) com a senadora Rose de Feitas e o reitor do Ifes, Jadir Pela.

ENTREGA DO CARMÉLIA AO ESTADO

Em relação ao Carmélia, Bispo informou que a transferência para o Estado já está sendo preparada. Estamos organizando a cessão não onerosa para o Espírito Santo do imóvel, devolvendo para a população a possibilidade de ter ali um desenvolvimento cultural e um equipamento em operação. Hoje o imóvel está depredado, desvalorizando o seu entorno. Seguindo o rito público, já estamos preparando, o mais rápido possível, esta cessão, disse.

A estimativa, segundo Bispo, é de que de cessão seja por um prazo entre 10 a 20 anos. Vamos ter que analisar as questões legais, mas as providências estão sendo tomadas para devolver ao Espírito Santo a possibilidade de ter o desenvolvimento cultural e tirar o imóvel do estado de abandono, com subutilização, desvalorizando o patrimônio que é de todos os brasileiros, destacou.

NOVA UNIDADE DO IFES

Em relação à nova unidade do Ifes, Bispo informou que os estudos serão iniciados. Temos que analisar na legislação as questões técnicas que precisam ser atacadas antes de qualquer deliberação para que propicie segurança jurídica, disse.

Segundo Bispo, a análise da transferência terá início a partir da próxima semana e o Ministério da Educação será envolvido no processo de repasse. Será necessário realizar o desmembramento de áreas e remembramento de outras partes para garantir a segurança jurídica, disse, acrescentando ainda que já, na próxima semana, será realizada uma reunião executiva sobre o assunto.

União estuda transferir Centro Cultural Carmélia para a gestão do Estado Crédito: Vitor Jubini

Um estudo realizado pelo reitor do Ifes, Jadir José Pela, detalhando como deverá ser a nova unidade, já foi entregue à SPU. Nosso projeto está aliado com as propostas do governo federal, com o Ministério da Educação e o da Ciência e Tecnologia. Queremos investir em inovação, empreendedorismo, no ensino à distância, em incubadoras, tornar o espaço em um local voltado ao desenvolvimento do Espírito Santo, um projeto que trará benefícios para Vitória e para o Estado, assinalou.

A senadora Rose de Freitas destacou que a entrega do Carmélia para o Estado representa uma parceria histórica com a União. Vão devolver ao Espírito Santo um patrimônio cultural que estava abandonado, mas que será recuperado, porque um teatro de portas fechadas é uma censura à cultura, assinalou a parlamentar, ressaltando que a proposta foi concluída após várias reuniões.

DESTINO DA CONAB

Na reunião não foi informado qual será o destino dos escritórios, laboratório e do armazenamento de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que atualmente ocupam os Galpões do IBC.

Segundo o deputado Evair de Melo, uma terceira proposta foi feita à SPU para que os recursos obtido com a venda dos galpões fossem destinados à construção de um silo de armazenagem no Estado, em local ainda a ser definido. O silo seria construído ao longo da nova ferrovia. Já solicitei ao Estado que faça uma proposta à União, relatou.

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