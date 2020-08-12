Tombamento do Carmélia é parte de plano da PMV para União não tomar imóvel

O Centro Cultural Carmélia, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

"O tombamento já é um dispositivo que temos estabelecido. Preservar a arquitetura do local e manter a utilização do espaço como centro cultural são dois dos objetivos que temos com isso. O que dizemos, basicamente, no decreto, é que o Carmélia é apropriado para fins culturais", falou, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz , âncora da Rádio CBN Vitória

De acordo com a gerente, o tombamento anunciado pela prefeitura nesta semana é só uma das ações que fazem parte do plano da repartição municipal de dificultar a retomada de posse da União, que quer transformar o teatro, espaço de exposição e salões do Carmélia em armazéns de café. "A mudança do PDU (já anunciada por A Gazeta) é uma das possibilidades que a gente ainda tem", elencou

Peyneau também destacou que todas as medidas são tomadas em caráter de urgência, mas podem ter efeitos de ação em períodos diferentes. Isso porque a prefeitura traçou planos que têm que ter efeitos a curto prazo - como o decreto do tombamento, que já está valendo - e de médios prazos.

"Claro que vamos ter que trabalhar outras medidas que sejam complementares para a gente garantir esse uso do Carmélia como espaço cultural. Outras medidas vão ter que vir também para complementar o primeiro passo, que é o tombamento. Mesmo o prédio sendo da União, pode ser declarado pelo município".

"O que a gente acha interessante é ver como a população compactua com essa preservação. A gente vê unanimidade na tentativa de preservar esses bens para um uso que seja compatível com o que as pessoas querem (que é o centro cultural), finalizou.

(Com informações da Rádio CBN Vitória).