Centro Cultural Carmélia é tombado como patrimônio de Vitória

No decreto 18.153, que prevê o tombamento do centro cultural, a PMV ainda destaca: "Fica provisoriamente tombado em nível municipal, no grau de proteção integral secundária (GP2), o imóvel localizado à Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, nº 160, bairro Mário Cypreste, Vitória/ES, com inscrição imobiliária 02.03.041.0305.001 a 002, conhecido como Centro Cultural Carmélia Maria de Souza. [...] o tombamento provisório se equiparará, para todos os efeitos, ao tombamento definitivo até a conclusão dos procedimentos".

Nas últimas semanas, A Gazeta noticiou que a prefeitura da Capital estudava até mudar o PDU da cidade para impedir que o espaço cultural possa ser usado para armazenamento, como quer a União. No entanto, levantamento mostra que nem PMV, nem governo do Estado procuraram usar o Carmélia por um longo período de tempo, o que motivou o órgão federal a requerer seu uso novamente.