AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Arte

"Dando valor após a perda", comenta leitor sobre Teatro Carmélia

Palco de importantes eventos políticos e culturais em Vitória entre as décadas de 1980 e 2000, centro cultural deve ser devolvido à União para armazenamento de café

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 12:20

Públicado em 

06 ago 2020 às 12:20

Colunista

Teatro Carmélia vai ser usado para armazenamento de sacos de café.
Centro Cultural Carmélia M. de Souza, no bairro Mário Cypreste, foi inaugurado em 1986 Crédito: Vitor Jubini
Palco de importantes eventos políticos e culturais em Vitória entre as décadas de 1980 e 2000, o Centro Cultural Carmélia Maria de Souza deve voltar a sua destinação original, como galpão de armazenamento. A União, dona do terreno, requereu a devolução à prefeitura, para quem o imóvel estava cedido, para abrigar as atividades da Companhia Nacional de Abastecimento.
O local estava abandonado nos últimos sete anos e algumas propostas para reúso chegaram a ser discutidas, como a conversão do espaço na Cidade do Samba, para confecção das alegorias pelas agremiações da Grande Vitória. No entanto, os projetos sempre esbarraram em obstáculos financeiros e técnicos. Com isso, o centro cultural deteriorou-se. 
Após o anúncio de que o governo federal vai reaver o terreno, a classe artística mobilizou-se a favor da manutenção do aparelho como centro cultural. A Prefeitura de Vitória e o governo do ES afirmaram que vão tentar reverter a decisão da União. 

Veja Também

Centro Cultural Carmélia: crônica de uma morte anunciada

Prestes a virar armazém, Teatro Carmélia foi símbolo da redemocratização

A nova destinação do armazém, localizado no bairro Mário Cypreste, na entrada sul da Capital, dividiu as opiniões dos leitores. Enquanto alguns lamentam a perda de mais um espaço destinado às artes, outros comemoram a utilização de um espaço que estava abandonado. Confira alguns comentários:
O Estado do Espírito Santo tem pecado quando se fala em preservação e valorização dos bens de valores históricos e culturais. Triste o descaso com nossas identidade e memórias. (Ademilson Marques de Oliveira)
Realmente nunca vi um negócio desse, guardar café em um lugar como esse, que deveria voltar com a cultura capixaba, como as peças de teatro e demais eventos dos artistas de nossa terra. Mesmo antes dessa pandemia, eu nunca vi mais peça de teatro de nossos próprios artistas capixabas, geralmente só pessoas de fora do Estado. Está faltando investimento, ou seja, recursos para a cultura e ainda vêm para armazenar um café em uns dos centros culturais antigo de Vitória. (Flavia Vinicius Leite Silva)
Como sempre, se dando valor às coisas após a perda. (Izaias Gavina)
Tanto lugar pra guardar café, para que guardar dentro de um antigo teatro? Só pra ficar essa briga aí. (Clelton Piancó)
Já era um galpão e foi cedido para fazer o teatro. Como nem Estado nem prefeitura preocuparam-se em conservar o imóvel, a União pegou novamente. Esses são os administradores preocupados com cultura. (Sérgio Neves)

Veja Também

União decidiu retomar Centro Cultural Carmélia após constatar abandono

Teatro Carmélia é parte da política de abandono do Centro de Vitória

A União, dona do terreno, deveria leiloar esse teatro para a iniciativa privada e no lugar construir um shopping para gerar empregos na região. Empresários do ramo de shopping, ouçam o apelo da população da região sul de Vitória que carece de opção de lazer e compras. (Tatiana Ferrari)
Abandonado há anos... tem boi nessa linha. De repente todo mundo preocupado com as ruínas de um teatro. (Felipe Pretti)
Triste fim que nossos espaços culturais estão tomando. (Victor Faria)
Fiquei chocado quando procurei informações sobre o Carmélia e parecia que estava caçando um tesouro perdido. Extremamente mal divulgado o que rolava lá, ninguém nem sabia dizer onde ficava. Triste. (Igor Pereira)
Se está abandonado há quase uma década, é sinal que a cultura aí não prosperou nada. Como armazém de café vai movimentar ainda mais este setor da economia, gerando empregos e renda. Observem como está o imóvel agora e vejam depois. O Teatro Carmélia poderia ser no ginásio ao lado da Segunda Ponte. Viva a cultura! (José Maria Gonçalves)
Realmente uma perda de espaço cultural para a metrópole… (Nosbor Larama)
Esses anos todos ninguém falava nada, só agora que vão fazer uma coisa boa para local estão reclamando! (Max Machado)
O abandono não é dos protetores da cultura abandonada pelo poder público, e sim do governo que não cuida, não valoriza, não investe na cultura. (Luzia Monfardini)
Mais uma forma de desvalorização da nossa cultura. (Marlene Pena)

Veja Também

Fundos podem disputar área dos galpões do IBC e pagar até R$ 50 milhões

ES gasta R$ 13 milhões para ter galpões do IBC, mas União quebra acordo

Galpões do IBC, campo de futebol: os imóveis que a União colocou à venda no ES

{{ndFunctionFirstNotNull(post.original_author.attributes_map.descricao_de_colunista.value,post.original_author.biography)}}

Tópicos Relacionados

Cultura Prefeitura de Vitória Vitória (ES) governo federal Governo do ES Bairro Mário Cypreste Centro Cultural Carmélia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fumaça escura no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra
Fumaça escura atrapalha motoristas no contorno do Mestre Álvaro
Incêndio no Morro São Francisco, em Vitória
Incêndio atinge área de mata em Vitória; veja as imagens
Imagem de destaque
O fazendeiro que quis abandonar o narcotráfico na Colômbia, mas não pôde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados