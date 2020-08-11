Fafi abre 307 vagas para oficinas on-line de dança, música e teatro

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi Crédito: Leonardo Silveira/PMV

Na quarta-feira (12), a Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) abrirá inscrições para oficinas on-line que contemplam suas três especialidades artísticas. O cadastro das 307 vagas, estará disponível no site VixCursos , podendo ser realizado até o domingo (16) por pessoas a partir de 4 anos de idade.

São 239 vagas para Dança, 30 para Teatro e 38 para Música, distribuídas entre os instrumentos: violão, violino, viola de arco, teclado e musicalização. Os horários e dias das oficinas serão disponibilizados na hora da inscrição no site Vixcursos.

Todas as aulas terão início no dia 19 de agosto, seguindo a organização feita pela escola no primeiro semestre para manter suas atividades durante a pandemia.

Disponibilizamos aulas no YouTube e um acompanhamento por grupos de WhatsApp e por reuniões on-line com as turmas. Tivemos uma boa aceitação desse modelo e vamos segui-lo no segundo semestre", explicou gerente da Fafi, Zila Nascimento

INSCRIÇÕES PARA OFICINAS ON-LINE NA FAFI