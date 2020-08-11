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Fafi abre 307 vagas para oficinas on-line de dança, música e teatro

Inscrições serão abertas nesta quarta-feira (12) e seguem até o domingo (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 14:47

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 14:47

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi
Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Na quarta-feira (12), a Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) abrirá inscrições para oficinas on-line que contemplam suas três especialidades artísticas. O cadastro das 307 vagas, estará disponível no site VixCursos, podendo ser realizado até o domingo (16) por pessoas a partir de 4 anos de idade.
São 239 vagas para Dança, 30 para Teatro e 38 para Música, distribuídas entre os instrumentos: violão, violino, viola de arco, teclado e musicalização. Os horários e dias das oficinas serão disponibilizados na hora da inscrição no site Vixcursos.

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Todas as aulas terão início no dia 19 de agosto, seguindo a organização feita pela escola no primeiro semestre para manter suas atividades durante a pandemia. 
Disponibilizamos aulas no YouTube e um acompanhamento por grupos de WhatsApp e por reuniões on-line com as turmas. Tivemos uma boa aceitação desse modelo e vamos segui-lo no segundo semestre", explicou gerente da Fafi, Zila Nascimento

INSCRIÇÕES PARA OFICINAS ON-LINE NA FAFI

  • Período de inscrições: 12 a 16 de agosto
  • Onde: Pelo site VixCursos
  • Início das aulas: a partir de 19 de agosto
  • Vagas:  239 (dança); 38 (música);  e 30 (teatro). 

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