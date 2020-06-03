Escola de música, dança e teatro, Fafi se reinventa em tempos de pandemia

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi Crédito: Leonardo Silveira/PMV

A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) sempre teve uma programação repleta de arte e cultura. Devido ao novo coronavírus, no entanto, suas atividades presenciais tiveram que ser paralisadas desde o dia 17 de março. Entretanto, essa situação não deixou os alunos sem contato com o aprendizado. A instituição passou por uma reinvenção e iniciou os trabalhos pela internet.

Professores, coordenadores e estudantes estão desde então se conectando, tirando dúvidas e exercendo a arte da maneira que podem. Vale lembrar que as aulas do Museu Capixaba do Negro (Mucane) e do Circuito Cultural também estão sendo realizadas online.

A gerente da Fafi, Zila Nascimento, ressalta que, durante os 70 dias de isolamento, foram transmitidas mais de 160 videoaulas. O contexto também exigiu 20 reuniões de planejamento e mais de 200 atendimentos a alunos por meio do WhatsApp.

A gerente também ressalta que a tecnologia foi um desafio, sendo que tiveram profissionais com maior e menor facilidade com as ferramentas. O próprio isolamento representou uma dificuldade, já que tiveram [os profissionais] que lidar com seus conflitos pessoais, explica o obstáculo.

Dentre os 259 alunos nos cursos da escola, a média de acesso ao conteúdo disponibilizado online foi de 200, de acordo com a gerente. Nascimento destaca, contudo, que em junho a média subiu para 209. Estamos recebendo um bom retorno, enfatiza.

A aluna do Curso Técnico em Dança Thaynara Egidio dos Reis (20) comenta que as aulas online acabaram fazendo com que certo vínculo fosse perdido, o que inclui correções de movimentos e atividades grupais. Também destacou que o ambiente teve que ser adaptado. Separei um espaço da cozinha para fazer aula e uso a cadeira como barra. Alguns exercícios exigem um espaço maior e mais adequado, disse.

Veja Também Câmara aprova plano de R$ 3 bi em ações emergenciais para a Cultura

Mesmo com dificuldades, Egidio defende que as aulas remotas ajudam a manter a forma e a prática. Os professores estão se empenhando ao máximo para que seja um processo produtivo e acessível."

Aluna Thaynara praticando balé em sua cozinha durante prática do seu curso na Fafi Crédito: Acervo Pessoal Thaynara

A musicista Zhe Helmer (50) relatou estar gostado bastante das aulas online, embora sinta falta dos professores. Antes achava que não seria bom, mas consegui me adaptar bem, pontua.

"A maior lição que tiramos neste momento é que formamos uma unidade, uma equipe, uma parceria. Um profissional ajuda o outro e nós todos avançamos juntos" Zila Nascimento - Gerente da Fafi

Já para a estudante de curso técnico em teatro, Heloise Desirée (28), apesar de um desafio, o aprendizado à distância tem sido uma possibilidade de reinvenção.

HOMENAGEM

Dentro dessa realidade, em vídeos postados no YouTube ao final de maio, a instituição fez homenagens a artistas que seguem produzindo e mantendo a cultura viva. Cada vídeo mostra uma área de atuação da escola.

No específico de dança, imagens da instituição aparecem, além de alunos em apresentação, tendo como ponto alto a dedicação exercida no isolamento. Na área de música, os alunos da Orquestra de Cordas tocam a clássica Love Of My Life, da banda Queen. Já o vídeo do teatro, coloca a dramaticidade em ação, com narrativas sendo encenadas pelos alunos e muita expressão corporal.

"Os instrutores mantêm a escola em pleno funcionamento das salas, quartos, copas, cozinhas, terraços e quintais de suas casas, garante a gerente. Nascimento acrescenta que tem sido uma experiência extraordinária e desafiadora, algo memorável. Ela já planeja, inclusive, deixar os registros dessa vivência tecnológica arquivados na biblioteca da instituição.