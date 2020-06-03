Escola de música, dança e teatro, Fafi se reinventa em tempos de pandemia

A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) sempre teve uma programação repleta de arte e cultura. Devido ao novo coronavírus, no entanto, suas atividades presenciais tiveram que ser paralisadas desde o dia 17 de março. Entretanto, essa situação não deixou os alunos sem contato com o aprendizado. A instituição passou por uma reinvenção e iniciou os trabalhos pela internet.
Professores, coordenadores e estudantes estão desde então se conectando, tirando dúvidas e exercendo a arte da maneira que podem. Vale lembrar que as aulas do Museu Capixaba do Negro (Mucane) e do Circuito Cultural também estão sendo realizadas online.
A gerente da Fafi, Zila Nascimento, ressalta que, durante os 70 dias de isolamento, foram transmitidas mais de 160 videoaulas. O contexto também exigiu 20 reuniões de planejamento e mais de 200 atendimentos a alunos por meio do WhatsApp.
A gerente também ressalta que a tecnologia foi um desafio, sendo que tiveram profissionais com maior e menor facilidade com as ferramentas. O próprio isolamento representou uma dificuldade, já que tiveram [os profissionais] que lidar com seus conflitos pessoais, explica o obstáculo.
Dentre os 259 alunos nos cursos da escola, a média de acesso ao conteúdo disponibilizado online foi de 200, de acordo com a gerente. Nascimento destaca, contudo, que em junho a média subiu para 209. Estamos recebendo um bom retorno, enfatiza.
A aluna do Curso Técnico em Dança Thaynara Egidio dos Reis (20) comenta que as aulas online acabaram fazendo com que certo vínculo fosse perdido, o que inclui correções de movimentos e atividades grupais. Também destacou que o ambiente teve que ser adaptado. Separei um espaço da cozinha para fazer aula e uso a cadeira como barra. Alguns exercícios exigem um espaço maior e mais adequado, disse.
Mesmo com dificuldades, Egidio defende que as aulas remotas ajudam a manter a forma e a prática. Os professores estão se empenhando ao máximo para que seja um processo produtivo e acessível."
A musicista Zhe Helmer (50) relatou estar gostado bastante das aulas online, embora sinta falta dos professores. Antes achava que não seria bom, mas consegui me adaptar bem, pontua.
"A maior lição que tiramos neste momento é que formamos uma unidade, uma equipe, uma parceria. Um profissional ajuda o outro e nós todos avançamos juntos"
Já para a estudante de curso técnico em teatro, Heloise Desirée (28), apesar de um desafio, o aprendizado à distância tem sido uma possibilidade de reinvenção.
HOMENAGEM
Dentro dessa realidade, em vídeos postados no YouTube ao final de maio, a instituição fez homenagens a artistas que seguem produzindo e mantendo a cultura viva. Cada vídeo mostra uma área de atuação da escola.
No específico de dança, imagens da instituição aparecem, além de alunos em apresentação, tendo como ponto alto a dedicação exercida no isolamento. Na área de música, os alunos da Orquestra de Cordas tocam a clássica Love Of My Life, da banda Queen. Já o vídeo do teatro, coloca a dramaticidade em ação, com narrativas sendo encenadas pelos alunos e muita expressão corporal.
"Os instrutores mantêm a escola em pleno funcionamento das salas, quartos, copas, cozinhas, terraços e quintais de suas casas, garante a gerente. Nascimento acrescenta que tem sido uma experiência extraordinária e desafiadora, algo memorável. Ela já planeja, inclusive, deixar os registros dessa vivência tecnológica arquivados na biblioteca da instituição.
O secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó, parabenizou a instituição e seus membros pelo trabalho desempenhado. "É um orgulho termos um equipamento como a Fafi, ainda mais sabendo o empenho de todos para a manutenção dessa política cultural, elogiou.