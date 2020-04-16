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Cultura

Vitória promete acertar salário de instrutores culturais ainda em abril

Instrutores que trabalham no Museu Capixaba do Negro (Mucane), na Fafi e no Circuito Cultural, promovido pela PMV, estão sem receber os salários do mês de março e abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 13:00

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 13:00

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi
Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Com as atividades paradas por conta do avanço da pandemia do covid-19 no Espírito Santo, instrutores que trabalham no Museu Capixaba do Negro (Mucane), Circuito Cultural, promovido pela PMV, e Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi, estão sem receber os salários do mês de março e abril.
A reportagem entrou em contato com um desses profissionais (que preferiu não se identificar) e ouviu o relato de que, com as ações estagnadas desde o dia 16 de março, instrutores e oficineiros de dança, teatro e música receberam um comunicado de que o pagamento seria referente apenas aos dias trabalhados, por conta de cláusulas contratuais.

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"Temíamos não receber os meses enquanto durasse a quarentena. Diante disso, cerca de 20 instrutores se organizaram para propor soluções que viabilizassem os pagamentos, pois a maioria não tem outras fontes de rendas. Propomos uma reunião com o secretário de cultura, Francisco Grijó", explica, dizendo que uma ação solidária começou a ser desenvolvida na internet pelos alunos oficineiros, preocupados com o caso.
"Estudantes do curso técnico da FAFI, sabendo da nossa situação de vulnerabilidade, começaram um abaixo-assinado na web, recolhendo mais de 1,9 mil assinaturas, pedindo o nosso pagamento integral. Esta mobilização foi fundamental para o andamento do processo, pois, na terça-feira (14), recebemos um comunicado da Secretaria Municipal de Cultura afirmando que nossos dividendos seriam regularizados", responde, com alívio.

OUTRO LADO

Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane)
Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane) Crédito: Elizabeth Nader/PMV
Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Cultura respondeu através de nota. 
"A Secretaria Municipal de Cultura (Semc) informa que os instrutores dos espaços culturais serão pagos normalmente e que não houve atrasos nos pagamentos, já que há um prazo legal de 30 dias, a partir do protocolo da nota de serviço, para concretizar o pagamento".
A Semc ressaltou, ainda em nota, que o orçamento para o pagamento dos instrutores no mês de abril também está garantido e que eles podem obter informações sobre os procedimentos administrativos (como podem receber o salário) com os coordenadores dos espaços em que atuam.
Como saída para não prejudicar os alunos, a secretaria também anunciou que, ainda este mês, disponibilizará aulas on-line, como uma forma de desenvolver os aprendizados e contribuir para que todos permaneçam em isolamento, ação necessária para a prevenção do novo coronavírus.
A decisão vale para os profissionais que atuam no Museu Capixaba do Negro, Circuito Cultural e Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi. Os alunos receberão informações sobre o funcionamento das aulas e o procedimento para acessá-las via web.
Em matéria no site oficial da PMV, Francisco Grijó agradeceu a confiança e o empenho dos instrutores.
"Nessa pandemia que está assolando o mundo inteiro, várias situações que são novas surgiram e, para resolver, é preciso que haja estudo, paciência e muito critério para que não haja nenhum tipo de brecha jurídica nem prejuízo social. Encontramos uma solução. Estamos nos esforçando a todo momento para que a cultura, a arte e a cidade sejam ingredientes sempre presentes nos equipamentos da cultura da nossa capital. Temos que lutar juntos para resolver essa situação tão distinta que está acontecendo na cidade", complementa.

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