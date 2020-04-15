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Morre o escritor Rubem Fonseca, aos 94 anos, no Rio de Janeiro

Segundo o jornal O Globo, o autor de 94 anos sofreu um infarto em seu apartamento, no Leblon
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 15:06

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 15:06

O autor Rubem Fonseca, que morreu aos 94 anos no Rio
O autor Rubem Fonseca, que morreu aos 94 anos no Rio Crédito: Divulgação
A literatura brasileira dá adeus a um dos seus maiores escritores. Rubem Fonseca morreu nesta quarta-feira (15), no Rio de Janeiro. Segundo o jornal O Globo, o autor de 94 anos sofreu um infarto, perto da hora do almoço, em seu apartamento, no Leblon.
Rubem chegou a ser levado ao hospital Samaritano, onde acabou falecendo. O autor completaria 95 anos no próximo dia 11 de maio.
A morte de Rubem Fonseca movimentou a rede social nesta quarta-feira (15) com jornalistas e escritores deixando suas homenagens. Confira algumas abaixo.

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Autor de livros consagrados como "Agosto" (1990) e "Feliz Ano Novo" (1975), Rubem deixou sua marca como contista, romancista, ensaísta e roteirista brasileiro, chegando a ganhar um Prêmio Camões, o mais prestigiado da literatura, em 2003.
Suas obras ultrapassaram a escrita e ganharam adaptações no cinema como "O Homem do Ano" (2003), com Murilo Benício, e Mandrake (1981), que foi interpretado por Nuno Leal Maia e mais tarde virou série da HBO com Marcos Palmeira no papel.
Outra adaptação conhecida foi a minissérie "Agosto". Exibida pela Rede Globo em 1993, teve José Mayer e Vera Fischer no elenco da trama que conta a história da investigação do assassinato de um empresário. Isso no célebre agosto de 1954, em plena crise que culminaria com o suicídio do presidente Getúlio Vargas.

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