Morre o escritor Rubem Fonseca, aos 94 anos, no Rio de Janeiro

O autor Rubem Fonseca, que morreu aos 94 anos no Rio Crédito: Divulgação

A literatura brasileira dá adeus a um dos seus maiores escritores. Rubem Fonseca morreu nesta quarta-feira (15), no Rio de Janeiro. Segundo o jornal O Globo, o autor de 94 anos sofreu um infarto, perto da hora do almoço, em seu apartamento, no Leblon.

Rubem chegou a ser levado ao hospital Samaritano, onde acabou falecendo. O autor completaria 95 anos no próximo dia 11 de maio.

A morte de Rubem Fonseca movimentou a rede social nesta quarta-feira (15) com jornalistas e escritores deixando suas homenagens. Confira algumas abaixo.

Quando moleque, leitor voraz, meu sonho era conhecer Rubem Fonseca. Quando afinal nos conhecemos, e nas outras vezes em que estivemos juntos, só falamos sobre futebol. Ele, grande vascaíno, grande papo, tremendo gozador. E eu - sabedor de com quem falava - sempre com cerimônia. — Carlos Andreazza (@andreazzaeditor) April 15, 2020

Mais uma notícia ruim entre tantas dos últimos tempos ... mais uma grande perda.... morreu o grande escritor Rubem Fonseca(94) . O primeiro dos muitos livros dele que li Bufo&Spallanzani marcou minha juventude. Rubem Fonseca marcou toda uma geração que gosta de ler . — Leilane Neubarth (@LeilaneNeubarth) April 15, 2020

Rubem Fonseca, A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro. Muito obrigado por este e outros passeios pic.twitter.com/vIR42mI6hf — Bernardo Mello Franco (@BernardoMF) April 15, 2020

OBRAS NO CINEMA E TV

Autor de livros consagrados como "Agosto" (1990) e "Feliz Ano Novo" (1975), Rubem deixou sua marca como contista, romancista, ensaísta e roteirista brasileiro, chegando a ganhar um Prêmio Camões, o mais prestigiado da literatura, em 2003.

Suas obras ultrapassaram a escrita e ganharam adaptações no cinema como "O Homem do Ano" (2003), com Murilo Benício, e Mandrake (1981), que foi interpretado por Nuno Leal Maia e mais tarde virou série da HBO com Marcos Palmeira no papel.