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Música de luto

Morre cantor baiano Moraes Moreira aos 72 anos

Moraes Moreira, um dos fundadores do Novos Baianos, morreu enquanto dormia e causa do óbito ainda não foi confirmada, segundo informações do Correio 24h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 11:53

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 11:53

O músico Moraes Moreira
O músico Moraes Moreira Crédito: Reprodução/Instagram @moraesmoreiraoficial
O cantor baiano Moraes Moreira, de 72 anos, morreu nesta segunda-feira (13) no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo amigo Paulinho Boca de Cantor, colega do músico, segundo informações do Blog do Marrom. 
Ao Correio 24h, Paulinho, emocionado com a morte do amigo, disse que Moraes Moreira morreu enquanto dormia. A causa da morte não foi confirmada até o momento. 

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Nascido Antônio Carlos Moreira Pires, em Ituaçu, o músico começou a carreira tocando sanfona em festas. Na adolescência, aprendeu a tocar violão enquanto estudava e, depois, se mudou para Salvador. Na capital da Bahia, conheceu Tom Zé. Formou com Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão os Novos Baianos, ficando com o grupo de 1969 até 1975.

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