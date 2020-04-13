Morre cantor baiano Moraes Moreira aos 72 anos

O cantor baiano Moraes Moreira, de 72 anos, morreu nesta segunda-feira (13) no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo amigo Paulinho Boca de Cantor, colega do músico, segundo informações do Blog do Marrom.
Ao Correio 24h, Paulinho, emocionado com a morte do amigo, disse que Moraes Moreira morreu enquanto dormia. A causa da morte não foi confirmada até o momento.
Nascido Antônio Carlos Moreira Pires, em Ituaçu, o músico começou a carreira tocando sanfona em festas. Na adolescência, aprendeu a tocar violão enquanto estudava e, depois, se mudou para Salvador. Na capital da Bahia, conheceu Tom Zé. Formou com Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão os Novos Baianos, ficando com o grupo de 1969 até 1975.