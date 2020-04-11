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Fãs isolados

Capixabas compõem e lançam músicas em meio à quarentena

Mesmo com fãs em isolamento, artistas decidiram manter cronograma de lançamento para entreter fãs em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 15:00

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 15:00

O músico Diego Lyra
O músico Diego Lyra Crédito: Reprodução/Instagram @_diegolyra
O músico Diego Lyra decidiu que iria produzir algo em meio à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus. Um dia, na casa em que mora na Barra, em Vila Velha, decidiu acordar e pensar em uma melodia para voz e violão. E assim fez nascer Todo Amor do Mundo.
A inspiração aconteceu naturalmente. O processo de produção foi o mais simples possível. E a expectativa é levar para as pessoas um pouco de mensagem positiva, diz ele, que foi um dos músicos convidados a participar de projeto de show virtuais do Em Movimento, da TV Gazeta, em bate-papo com o Divirta-se.
Ele é, também, um dos capixabas que decidiu usar o tempo ocioso do isolamento social para fazer um lançamento ou até compor. No caso de Diego, inclusive, as duas coisas foram feitas nesse curto espaço de tempo.
O que eu quis dar importância nessa música foi na mensagem. Lancei o canal do YouTube para apresentá-la com clipe, e acho que o pós-isolamento criará um link com o virtual mais forte do que o que já tínhamos, inclusive, defende.
Cristian Sullivan, de Guarapari, é outro que também se programou para lançar trabalho neste período. Nesta sexta (10), ele disponibilizou nas plataformas digitais Lábios Divididos, com produção musical de Douglas Littig e acompanhamento do tecladista Thaylon Silva.
O músico Cristian Sullivan
O músico Cristian Sullivan Crédito: Reprodução/Instagram @csoficial
"A quarentena afetou 100% a classe artística. Seremos os últimos a voltar para os palcos e a preocupação é enorme. Mas estamos unidos. Participo de grupos no WhatsApp criados por artistas capixabas para nos ajudarmos e estamos criando fontes de arrecadação para os que estão em situação financeira mais crítica. Mesmo o recurso sendo pouco, ajuda de alguma forma"
Cristian Sullivan - Músico
Assim como Diego, ele produziu o novo hit de forma dinâmica, mas confessa ansiedade para ver como o público vai reagir à música em casa. O artista de Guarapari, que já fez turnê até na Europa, se inspirou no forró nordestino para a canção.
Eu estou ansioso demais com esse lançamento, acho que de todos os trabalhos que fiz como cantor solo esse é o mais importante. Estou trazendo toda a minha essência musical nele. Esse período da quarentena eu não parei de pensar e de trabalhar em casa, esse lance de não sair de casa me deixou muito mais focado para produzir, avalia.

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CAPIXABA RADICADO NO RIO DE JANEIRO

O capixaba Heitor, radicado no Rio de Janeiro, trabalha profissionalmente na música há 10 anos e, apesar de não ter sido nada planejado, seu último lançamento está sendo distribuído com o fãs em isolamento. O EP "Pra Cada Gesto" é composto de oito faixas que serão lançadas uma a uma, representando, então, oito gestos que o artista quer retratar. 
O músico Heitor
O músico Heitor Crédito: Divulgação
O processo de produção do disco começou mais solitário, comigo compondo e refinando as canções na voz e no violão, em casa, no meu homestudio e, eventualmente, fazendo alguns ensaios com o amigo baterista Michael Margarian. Depois de um tempo nesse processo, entramos em estúdio e gravamos algumas. Depois, fui fazendo a pós-produção e gravando o restante da instrumentação. Mas a verdade é que a obra, o disco, ainda está em processo. Optei por uma mecânica de ir gravando aos poucos, sendo que finalizo a canção e lanço na mesma semana que finalizo, detalha.
O primeiro single, Diferenças Essas Tais, foi lançado no último dia 28 de março, mas os lançamentos vão acontecer ao fim de cada mês até outubro. A questão que está mais sendo afetada pela quarentena é em relação aos shows ao vivo, onde o artista geralmente tira maior parte da sua renda, o streaming e direitos autorais ainda geram pouca renda, opina.

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