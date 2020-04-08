ES patrocina 300 projetos para driblar impactos do coronavírus na cultura

Palácio Anchieta, sede do governo do Estado Crédito: Marcelo Prest/Arquivo/A GAZETA

O governo do Espírito Santo anunciou um edital emergencial para contemplar 300 projetos da cultura com prêmios de R$ 1,2 mil cada. As inscrições, exclusivamente feitas pela internet, vão acontecer em dois momentos: de 8 a 20 de abril e de 20 de maio a 1° de junho. Em cada rodada, 150 propostas serão selecionadas por comissão julgadora.

A medida acontece em meio à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus . Por meio de post no Instagram, o governador Renato Casagrande frisou que o edital foi lançado pensando nos profissionais que tiveram que cancelar shows e estão sem poder trabalhar.

A pandemia da Covid-19 afetou muita gente e o mercado da cultura, também. Não podemos ter shows, apresentações, então muitos profissionais que trabalham nesta área estão com muita dificuldade. Lançamos o edital para dar apoio a essas pessoas, reiterou, ao lado do secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha.

Podem participar artistas e técnicos tanto com projetos de apresentações quanto de capacitação na área de cultura. Todos os procedimentos serão simplificados para que o retorno do aporte financeiro, também, seja o mais rápido possível.

"O objetivo desta seleção é proporcionar a realização de atividades em formato alternativo nas linguagens da música, artes cênicas (teatro, dança, performance, artes circenses) e expressões culturais populares para os públicos adulto e infantil; segmentos que tiveram suas atividades diretamente impactadas pelas medidas de distanciamento social adotadas no período vigente, de modo a assegurar o direito à fruição cultural ao promover a ampliação do acesso a bens e serviços culturais no Espírito Santo", diz trecho do edital.

Os artistas e demais interessados podem inscrever projetos para shows por meio de plataforma digital disponível no site da Secretaria de Estado da Cultura (Secult ) e também para o momento pós-isolamento social. A Secult explica que em cada um dos dois períodos de inscrições 50 prêmios vão para apresentações presenciais e 100 prêmios para apresentações online.

A divisão dos prêmios também vai acontecer por meio de divisão de cidades, como: 60 para municípios de até 30 mil habitantes; 40 para municípios com população entre 30 e 100 mil habitantes e 100 prêmios para cidades com mais de 100 mil habitantes.

PARA SE INSCREVER

Estão aptos a participar do processo de seleção agentes culturais que moram há dois anos ou mais no Espírito Santo na modalidade pessoa física. Para a inscrição, é necessário ainda ter cadastro em seu nome na plataforma online Prosas

É vedada a participação de pessoas jurídicas, membros da comissão julgadora, menores de 18 anos e funcionários da Secult, bem como de parentes de até segundo grau de funcionários da Secretaria ou membros da comissão.

APRESENTAÇÕES ON-LINE

No eixo 1, Propostas de Conteúdo Individual Transmitidas por Meio Audiovisual, podem se inscrever projetos de apresentações on-line de teatro, contação de histórias, performance, circo, leitura dramática, música, sets de DJ e outros formatos artísticos, desde que apresentados individualmente.

O Eixo 1 também inclui atividades de formação, qualificação e capacitação na área cultural que podem ser transmitidas ao vivo ou ser gravadas. Na área de formação técnico-cultural podem caber propostas de formações técnicas para os diversos segmentos artísticos. O foco aqui são os trabalhadores da economia criativa que estão impedidos de trabalhar, devido à restrição na realização de eventos, de modo que podem ser propostas oficinas em todas as áreas artísticas, inclusive a técnica, como iluminação cênica, mixagem de som, produção e outros.

O texto do edital especifica ainda que é possível propor outras formas de apresentações on-line devidamente justificadas na inscrição. Todas as questões serão analisadas pela Comissão Julgadora, considerando as especificidades em cada fazer artístico.

APRESENTAÇÕES PRESENCIAIS

No Eixo 2, Propostas Artísticas a Serem Executadas de Forma Presencial, podem se inscrever propostas de números circenses, esquetes teatrais, performances e outras formas de expressão artística que envolvam agentes culturais mais vulneráveis, na modalidade individual ou em dupla. Neste eixo também cabem propostas que possam contribuir para o conhecimento, a difusão e a valorização das diferentes manifestações culturais populares do Espírito Santo.