Casas noturnas do ES fazem promoções para o pós-quarentena e delivery

Kits drinks autorais para delivery Crédito: Divulgação/ Toro Club

A curtição nas casas noturnas foi paralisada devido à pandemia do novo coronavírus, mas os estabelecimentos tiveram que contornar o cenário pensando em um novo modo de fazer dinheiro e levar diversão para os seus clientes. O agito acabou ficando por conta de festas transmitidas pela internet e da entrega de bebidas em domicílio.

O Toro Club, localizado em Santa Lúcia, foi o primeiro a apostas nas transmissões e passou a vender seus drinques autorais de quarta a domingo, das 18h às 21h. As entregas funcionam a partir de um pedido mínimo de R$ 50, sendo a taxa de R$5, para Vitória ou Vila Velha. Suas bebidas vêm em formato de kit para ser finalizado em casa, composto por água tônica, xaropes, especiarias e gin, por exemplo.

Outras opções, como cervejas e vodcas também estão sendo comercializadas, além de cigarro e halls. Para pedir, os clientes devem entrar em contato através do telefone (27) 4042-2042.

A balada de música sertaneja, Woods Up, localizada na Av. Dante Michelini, Praia de Camburi, também passou a entregar seu cardápio de bebidas. O serviço funciona 24h, durante todos os dias da semana. A qualquer momento que te der vontade de tomar aquela cerveja ou drinque, é só encomendar através do número (27) 99650-0227. A iniciativa é uma parceria com a 247 bebidas. De champagne à refri, o cardápio conta com diferentes opções. Vendendo também cigarros e itens de conveniência. Para entrega em Vitória, a taxa é de R$ 7 reais, enquanto em Vila Velha é R$ 12.

Já o Wanted Pub, na Praia do Canto, veio com uma proposta diferente quanto às suas bebidas e produtos. Pensando na reabertura da casa após a pandemia, o espaço lançou a campanha Cowboy Valente. Nela, os clientes podem comprar vouchers on-line de combos promocionais para serem consumados depois do momento de isolamento.

A promoção valerá até o dia 9 de abril e pode ser acessada através do site OnTicket . Os vouchers ficarão válidos durante 6 meses a partir da reabertura da casa.

As opções são o Combo 1 (1 drinque na bota + 1 entrada VIP + 1 copo personalizado da casa + 1 boné Wanted) por R$ 59,90; Combo 2 (1 garrafa de Absolut + 2 copos personalizados da casa + 2 entradas VIP) por R$ 179; Combo 3 (1 garrafa de Tanqueray + 2 copos personalizados da casa + 2 entradas VIP) por R$ 199; além de produtos que, ao terem seu voucher comprados, farão o ganhador receber mais uma unidade do produto comprado: o famoso compre 1, leve 2.