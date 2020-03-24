Delivery: os cuidados ao enviar e receber produtos em casa

Evite contato direto com o entregador e lave as mãos após receber algo. Crédito: PORNSAWAN

O isolamento social é a principal ferramenta de prevenção contra a proliferação do novo coronavírus, por isso comércios fecharam as portas e os consumidores têm evitado ao máximo sair de casa. Neste cenário, o serviço delivery tem se mostrado como grande solução para ajudar o comerciante a manter seu negócio funcionando e evitar a exposição de quem precisa comprar os produtos destes empreendimentos.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, o vírus pode durar até três horas suspenso no ar em ambientes fechados, até 24 horas em papel ou papelão e de 2 a 3 dias em aço inox ou plástico. Por essa razão alguns cuidados ao receber os produtos em casa é essencial.

O infectologista Crispim Cerutti Junior recomenda que todas as superfícies que podem ser molhadas sejam lavadas com água e sabão e, caso seja possível, as embalagens sejam descartadas. Quando encomendar uma pizza, o ideal é jogar a caixa fora. Se comprou uma pasta de dente, por exemplo, retire a caixa e guarde só o tubo, complementa.

É importante evitar o contato direto com o entregador e fazer a higienização imediata do produto recebido e, em seguida, das mãos para evitar o contágio, orienta o profissional.

Do outro lado

Quem envia também deve estar atento para não colocar em risco nem a equipe e nem os clientes. Plataformas de entrega de alimentos, como o iFood desenvolveram mecanismos que evitam o contato físico entre cliente e entregador.

Geraldo Cola é proprietário do Espetinhos Mimi Vitória, unidade credenciada do frigorífico especializado em espetos. Ele conta que os aplicativos de entrega são grandes aliados desde antes da situação de alerta gerada pelo vírus. Eles profissionalizaram e facilitaram a entrega, tanto para quem envia, quanto para quem recebe, explica.

Meu produto já chega pra mim devidamente regulamentado, segundo todas os parâmetros nacionais de higiene, a embalagem mantém o produto vedado, diz Geraldo. A equipe que já contava com várias regras relacionadas à higiene e agora as atenções estão redobradas. Tudo é esterilizado, os funcionários usam toucas, máscaras, luvas e não há contato entre os setores, salienta o empresário.

E a demanda?

Geraldo acredita que a demanda de entregas deve aumentar gradativamente durante o período de confinamento. Logo no início, esperávamos um grande salto nos envios, porém o número apenas se manteve, acredito que seja porque, logo no início, as pessoas se preocuparam em estocar, conta.