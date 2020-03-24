Sem feira livre, Vitória divulga contato dos produtores para delivery

Para minimizar os impactos aos produtores que estão impedidos de trabalhar em feiras livres no município - suspensas a partir desta segunda-feira (23) -, a Prefeitura de Vitória disponibilizou, para a população, o telefone dos feirantes que atuam nestes espaços semanalmente.
O objetivo é que os moradores da cidade, que perderam essa opção de compra, façam contato direto com os produtores e possam receber as mercadorias em casa. A lista de contatos foi atualizada pela administração municipal e dividida pelos bairros onde as feiras livres são realizadas. Para ter acesso aos números, clique AQUI.
A ferramenta é uma alternativa para que os consumidores possam negociar diretamente com os feirantes que vão poder continuar trabalhando e podem passar a vender seus produtos via delivery. A prefeitura orienta que a negociação sobre a forma de pagamento e entrega deve ser feita diretamente entre cliente e comerciante.
Segundo o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, as entregas pontuais vão ajudar os comerciantes a manter a produção.Nós pedimos a todos aqueles que puderem para que acionem os feirantes por meio do Whatsapp e telefones, que estão sendo disponibilizados, e comprem seus alimentos, para que eles possam continuar a produzir, explicou.
SUSPENSÃO
A Prefeitura de Vitória decidiu suspender as feiras livres a partir desta segunda-feira (23). De acordo com a administração municipal, a medida visa garantir segurança, saúde e bem-estar para a população ao evitar aglomerações.