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Alternativa após coronavírus

Sem feira livre, Vitória divulga contato dos produtores para delivery

O objetivo é que os moradores, que perderam essa opção de compra na cidade, façam contato e recebam as mercadorias em casa.

Publicado em 24 de Março de 2020 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 14:38
Idosos frequentam a feira livre de Jardim da Penha
Feira Livre em Jardim da Penha no último sábado (21) Crédito: Elis Carvalho
Para minimizar os impactos aos produtores que estão impedidos de trabalhar em feiras livres no município - suspensas a partir desta segunda-feira (23) -, a Prefeitura de Vitória disponibilizou, para a população, o telefone dos feirantes que atuam nestes espaços semanalmente.
O objetivo é que os moradores da cidade, que perderam essa opção de compra, façam contato direto com os produtores e possam receber as mercadorias em casa. A lista de contatos foi atualizada pela administração municipal e dividida pelos bairros onde as feiras livres são realizadas. Para ter acesso aos números, clique AQUI.
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A ferramenta é uma alternativa para que os consumidores possam negociar diretamente com os feirantes que vão poder continuar trabalhando e podem passar a vender seus produtos via delivery. A prefeitura orienta que a negociação sobre a forma de pagamento e entrega deve ser feita diretamente entre cliente e comerciante.

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Segundo o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, as entregas pontuais vão ajudar os comerciantes a manter a produção.Nós pedimos a todos aqueles que puderem para que acionem os feirantes por meio do Whatsapp e telefones, que estão sendo disponibilizados, e comprem seus alimentos, para que eles possam continuar a produzir, explicou.

SUSPENSÃO

A Prefeitura de Vitória decidiu suspender as feiras livres a partir desta segunda-feira (23). De acordo com a administração municipal, a medida visa garantir segurança, saúde e bem-estar para a população ao evitar aglomerações.

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