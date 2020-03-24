Vitória é a cidade do Espírito Santo com mais casos confirmados do novo coronavírus, a Covid-19 Com 15 confirmações, quase metade dos 33 no Estado, a Capital capixaba ultrapassou Vila Velha, que tem 12 pessoas contaminadas. Os dados são da Secretaria de Saúde (Sesa), atualizados na noite desta segunda-feira (23).
Vila Velha foi o primeiro município a ter um caso registrado de coronavírus no Estado, confirmado pelo Ministério da Saúde no dia 5 de março. Vitória só foi ter casos confirmados 15 dias depois, em 18 de março, com quatro pessoas infectadas. Dois dias depois, em 20 de março, os números dobraram e de lá para cá não param de crescer.
VITÓRIA TEM 130 MIL HABITANTES A MENOS QUE VILA VELHA
O avanço da doença em Vitória preocupa porque a cidade tem, pelo menos, 130 mil habitantes a menos do que o município canela verde. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados no ano passado, mostram 49,25% da população capixaba (1.979.337 habitantes) vive nos sete municípios da Grande Vitória. A Capital, no entanto, é só a quarta na lista das cidades com maior número de habitantes.
De acordo com o IBGE, Serra é a cidade mais populosa do Espírito santo, com 517.510 habitantes. Na sequência aparecem Vila Velha, com 493.838 habitantes, e Cariacica, com 381.285 habitantes. Vitória é somente a quarta da lista com 362.097 habitantes.
CORONAVÍRUS NO ES
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabilizou, nesta segunda-feira (23), 1.023 casos notificados com suspeita do novo Coronavírus em todo o Espírito Santo até o momento. Desses, 255 foram descartados e 33 foram confirmados.
Coronavírus - Vitória passa Vila Velha e é a cidade com mais casos no ES
Dos casos confirmados, cinco pacientes já estão curados, 22 estão em isolamento residencial e seis estão internados, sendo um em hospital no município da Serra e cinco em hospitais de Vitória.
Os casos confirmados estão em: Vitória (15), Vila Velha (12), Linhares (2), Cariacica (1) e Cachoeiro de Itapemirim (1), Serra (1) e Santa Teresa (1).
O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA
A Secretaria de Saúde de Vitória informou, por nota, que, até a tarde desta terça-feira (24), os casos positivos de coronavírus na capital preenchem os seguintes critérios: viajantes ou de contato próximo aos viajantes, o que configura área com transmissão local. Acrescentou que, até o momento, não houve detecção de transmissão comunitária entre os casos positivos. A Semus acrescenta que, através da Vigilância Epidemiológica, é possível fazer o monitoramento de todos os casos notificados como suspeitos, utilizando os critérios do Ministério da Saúde.
Nesta etapa da epidemia os técnicos têm trabalhado nas ações de monitoramento das pessoas que tiveram contato com casos suspeitos e confirmados. O município acrescentou ainda, que não se pode afirmar que onde há o maior número de casos confirmados é onde há a maior concentração de pessoas infectadas. A Secretaria de Saúde finalizou dizendo que há 14 casos confirmados em Vitória e que já entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde solicitando a correção do boletim, pois o 15° caso que aparece sendo da Capital foi atendido em Vitória mas é morador de outro Estado.