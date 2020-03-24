Coronavírus: Vitória passa Vila Velha e é a cidade com mais casos no ES

Mulheres com máscaras contra o coronavírus caminham na Avenida Dante Michelini Crédito: Vitor Jubini

Vila Velha foi o primeiro município a ter um caso registrado de coronavírus no Estado , confirmado pelo Ministério da Saúde no dia 5 de março. Vitória só foi ter casos confirmados 15 dias depois, em 18 de março, com quatro pessoas infectadas. Dois dias depois, em 20 de março, os números dobraram e de lá para cá não param de crescer.

VITÓRIA TEM 130 MIL HABITANTES A MENOS QUE VILA VELHA

O avanço da doença em Vitória preocupa porque a cidade tem, pelo menos, 130 mil habitantes a menos do que o município canela verde. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados no ano passado, mostram 49,25% da população capixaba (1.979.337 habitantes) vive nos sete municípios da Grande Vitória. A Capital, no entanto, é só a quarta na lista das cidades com maior número de habitantes.

De acordo com o IBGE, Serra é a cidade mais populosa do Espírito santo, com 517.510 habitantes. Na sequência aparecem Vila Velha, com 493.838 habitantes, e Cariacica, com 381.285 habitantes. Vitória é somente a quarta da lista com 362.097 habitantes.

CORONAVÍRUS NO ES

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabilizou, nesta segunda-feira (23), 1.023 casos notificados com suspeita do novo Coronavírus em todo o Espírito Santo até o momento. Desses, 255 foram descartados e 33 foram confirmados.

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Dos casos confirmados, cinco pacientes já estão curados, 22 estão em isolamento residencial e seis estão internados, sendo um em hospital no município da Serra e cinco em hospitais de Vitória.

Os casos confirmados estão em: Vitória (15), Vila Velha (12), Linhares (2), Cariacica (1) e Cachoeiro de Itapemirim (1), Serra (1) e Santa Teresa (1).

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA

A Secretaria de Saúde de Vitória informou, por nota, que, até a tarde desta terça-feira (24), os casos positivos de coronavírus na capital preenchem os seguintes critérios: viajantes ou de contato próximo aos viajantes, o que configura área com transmissão local. Acrescentou que, até o momento, não houve detecção de transmissão comunitária entre os casos positivos. A Semus acrescenta que, através da Vigilância Epidemiológica, é possível fazer o monitoramento de todos os casos notificados como suspeitos, utilizando os critérios do Ministério da Saúde.