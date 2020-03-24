Coronavírus: hotel na Praia do Canto cria sinais de esperança com luzes

Quem mora ou passa pela região próximo à Ponte Ayrton Senna, no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, nota a palavra fé feita com um esquema de luzes dos quartos em cada andar.

"Nossa intenção é de alguma forma ajudar a tranquilizar as pessoas com pequenos gestos. Nesta semana escolhemos a palavra fé. Na anterior, fizemos um coração. Já são duas semanas com essa prática e continuaremos com ela enquanto essa situação persistir. Está difícil para todos e conosco não é diferente. Foi a maneira que o hotel encontrou para colaborar de alguma forma. O retorno que temos recebido é bastante positivo", contou uma funcionária.