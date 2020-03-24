Coronavírus: hotel na Praia do Canto cria sinais de esperança com luzes

Em tempos de tensão provocada pela pandemia mundial do novo coronavírus, qualquer mensagem que traga calma é bem-vinda nesse momento. Foi exatamente isso que fez o Hotel Ibis, na Praia do Canto, em Vitória, nas últimas noites e também na semana passada.
Quem mora ou passa pela região próximo à Ponte Ayrton Senna, no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, nota a palavra fé feita com um esquema de luzes dos quartos em cada andar.
"Nossa intenção é de alguma forma ajudar a tranquilizar as pessoas com pequenos gestos. Nesta semana escolhemos a palavra fé. Na anterior, fizemos um coração. Já são duas semanas com essa prática e continuaremos com ela enquanto essa situação persistir. Está difícil para todos e conosco não é diferente. Foi a maneira que o hotel encontrou para colaborar de alguma forma. O retorno que temos recebido é bastante positivo", contou uma funcionária.
Até o momento, o Espírito Santo registra 33 diagnósticos da Covid-19 e o número de casos notificados pela Secretaria de Estado da Saúde chega a 1.023 em todo o Espírito Santo. O último boletim com os números atualizados foi divulgado na noite desta segunda-feira (23).