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Para acalmar

Coronavírus: hotel na Praia do Canto cria sinais de esperança com luzes

Iniciativa partiu de um hotel situado na região do Triângulo das Bermudas, na capital capixaba. A palavra foi a escolhida para essa semana. Na anterior, as luzes formaram um coração

Publicado em 24 de Março de 2020 às 10:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 10:40
A palavra fé foi
A palavra fé foi "escrita" com as luzes dos quartos e chamou a atenção na Praia do Canto Crédito: Internauta
Em tempos de tensão provocada pela pandemia mundial do novo coronavírus, qualquer mensagem que traga calma é bem-vinda nesse momento. Foi exatamente isso que fez o Hotel Ibis, na Praia do Canto, em Vitória, nas últimas noites e também na semana passada.

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Quem mora ou passa pela região próximo à Ponte Ayrton Senna, no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, nota a palavra fé feita com um esquema de luzes dos quartos em cada andar.
"Nossa intenção é de alguma forma ajudar a tranquilizar as pessoas com pequenos gestos. Nesta semana escolhemos a palavra fé. Na anterior, fizemos um coração. Já são duas semanas com essa prática e continuaremos com ela enquanto essa situação persistir. Está difícil para todos e conosco não é diferente. Foi a maneira que o hotel encontrou para colaborar de alguma forma. O retorno que temos recebido é bastante positivo", contou uma funcionária.
Na semana passada, um coração foi formado com as luzes dos quartos do hotel
Na semana passada, um coração foi formado com as luzes dos quartos do hotel Crédito: Internauta
Até o momento, o Espírito Santo registra 33 diagnósticos da Covid-19 e o número de casos notificados pela Secretaria de Estado da Saúde chega a 1.023 em todo o Espírito Santo. O último boletim com os números atualizados foi divulgado na noite desta segunda-feira (23).

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