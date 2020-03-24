Tiroteio assusta moradores do Morro do Romão, em Vitória

Um tiroteio assustou moradores do Morro do Romão, em Vitória, na madrugada desta terça-feira (24). O barulho dos disparos foi ouvido em vários bairros que ficam próximos da região. Segundo testemunhas, os tiros começaram por volta das 3h e duraram cerca de 30 minutos. É a segunda madrugada seguida em que há registro de tiroteio no local.
De acordo com informações recebidas pela reportagem da TV Gazeta, os disparos partiram de criminosos do Morro São Benedito, que deram um ataque no Morro do Romão. Segundo relatos, foram muitos tiros para todos os lados, com o objetivo de assustar os moradores e mostrar o poderio de fogo para os rivais.
Ainda de acordo com fontes ouvidas pela reportagem, ninguém ficou ferido e nenhuma ocorrência foi registrada no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção a Pessoa de Vitória.
POLÍCIAS
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Militar para mais informações sobre o tiroteio. Por meio de nota, a corporação informou que "na madrugada desta terça-feira (24), foi acionada para averiguar disparos de arma de fogo no Morro do Romão, em Vitória. Viaturas do setor, com apoio das especializadas em patrulhamento em áreas elevadas e Cimesp prosseguiram para o local, onde realizaram a saturação a pé. Segundo populares, criminosos haviam corrido e se escondido na área de mata da região, buscas foram feitas por todo o local e algumas capsulas de munições foram encontradas, porém nenhum suspeito foi localizado".
A Polícia Civil também foi procurada para mais informações a respeito desses tiroteios. Assim como a PM, respondeu por nota, informando que "todas as investigações relativas aos conflitos causados por disputas territoriais do tráfico de drogas na região estão sendo realizadas, em conjunto com a Polícia Civil. O setor de inteligência está fazendo o levantamento de informações e tem conhecimento das imagens citadas, que estão passando por processo de apuração e, apesar de os suspeitos não mostrarem o rosto, já há um trabalho na busca de identificar os criminosos. A Sesp ressalta ainda a importância da contribuição dos moradores, via Disque-Denúncia 181. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ao DD ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações".
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta