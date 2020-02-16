Bairro da Penha: madrugada de tiroteio e confronto com a PM

Policiamento reforçado no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | A Gazeta

Na madrugada deste domingo (15), policiais e bandidos trocaram tiros no Bairro da Penha, em Vitória. Segundo informações da PM, durante patrulhamento pelo Bairro da Penha uma equipe se deparou com três indivíduos armados, que efetuaram disparos contra os militares. Os policiais revidaram.

A Polícia Civil, por nota, acrescentou que não houve feridos e detidos. O caso seguirá sob investigação no Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Civil destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

OCUPAÇÃO DA PM NO MORRO APÓS CONFRONTOS

Operação da Polícia Militar no Complexo da Penha Crédito: Fernando Madeira | A Gazeta

Para a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), o enfrentamento de bandidos à polícia é visto como um atentado ao Estado e será combatido.