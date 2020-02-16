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Morro em Vitória

Bairro da Penha: madrugada de tiroteio e confronto com a PM

Região está ocupada pela PM por tempo indeterminado justamente pelo aumento significativo de confrontos

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 10:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 10:31
Policiamento reforçado no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | A Gazeta
Na madrugada deste domingo (15), policiais e bandidos trocaram tiros no Bairro da Penha, em Vitória. Segundo informações da PM, durante patrulhamento pelo Bairro da Penha uma equipe se deparou com três indivíduos armados, que efetuaram disparos contra os militares. Os policiais revidaram.
A Polícia Civil, por nota, acrescentou que não houve feridos e detidos. O caso seguirá sob investigação no Serviço de Investigações Especiais  (SIE) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
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A Polícia Civil destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

OCUPAÇÃO DA PM NO MORRO APÓS CONFRONTOS

Operação da Polícia Militar no Complexo da Penha Crédito: Fernando Madeira | A Gazeta
Desde o dia 5 de janeiro, policiais militares ocuparam, por tempo indeterminado, o Complexo da Penha, em Vitória. A ação faz parte da Operação Anóxia, com objetivo de justamente impedir confrontos armados na região, que tiveram aumento significativo no mês de janeiro, segundo a corporação.
Para a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), o enfrentamento de bandidos à polícia é visto como um atentado ao Estado e será combatido. 
"O Estado não vai admitir este tipo de enfrentamento. Os nossos policiais devem ser respeitados. Eles não estão sozinhos e serão protegidos. Não vamos aceitar este tipo de ataque contra comunidades e contra os policiais"
Roberto Sá - Secretário de Segurança Pública

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