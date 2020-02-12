Bairro da Penha: região é ocupada pela PM, mas chefões seguem soltos

Geovani Andrade, o Vaninho; Alan Rosário, o Gordinho; Fernando Moraes, o Marujo Crédito: Montagem/Reprodução

Há uma semana, moradores do Complexo da Penha , em Vitória , convivem com uma presença ainda mais intensa de policiais militares. Desde a tarde da última quarta-feira (5), a região que reúne os bairros da Penha, Bonfim, São Benedito, Consolação, Gurigica e Itararé está ocupada pela Polícia Militar por tempo indeterminado.

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Mesmo com a estratégia adotada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) , três dos criminosos mais procurados no Estado, que são do Complexo da Penha, ainda não foram presos. Geovani de Andrade Bento, o Vaninho, de 24 anos, Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, de 27 anos, e Alan Rosário Oliveira, o Gordinho, de 31 anos.

De acordo com investigações da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual (MPES) , os três integram o Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção criminosa que comanda o tráfico de drogas no Complexo da Penha e até em bairros de outros municípios, como a Serra.

Morro do Bonfim, em Vitória, que faz parte do Complexo da Penha Crédito: Arquivo AG

O grupo de criminosos seria chefiado por Carlos Alberto Furtado, o Beto. Ele está preso na Penitenciária de Segurança Máxima 2, em Viana. Marujo é apontado como líder -fora da cadeia- do PCV. Ao lado de Vaninho, Marujo comanda o Trem Bala, braço armado da organização criminosa.

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Marujo é procurado pela polícia desde junho de 2017. Contra ele, há quatro mandados de prisão em aberto por homicídio e corrupção de menores. O comparsa dele, Vaninho, tem mandado de prisão pendente por assassinato desde outubro de 2019.

Já Gordinho, segundo a Polícia Civil, tem envolvimento em ataques promovidos no bairro Piedade. Ele foi indiciado nas investigações que apuraram os assassinatos de Walace de Jesus Santana, em 10 de junho de 2018, e dos irmãos Damião Marcos Reis e Ruan Reis, no dia 25 de março de 2018.

MORTE EM ÁREA OCUPADA

Na tarde dessa terça-feira (11), um homem morreu durante um tiroteio no Bairro da Penha, em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada por moradores, outro homem foi baleado e socorrido para o Hospital São Lucas, também em Vitória.

Policiamento reforçado no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira