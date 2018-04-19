PM é recebida a tiros durante patrulha no Complexo da Penha

Um homem de 24 anos foi detido após uma troca de tiros com a Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (18), por volta das 16h20. O tiroteio aconteceu durante uma patrulha da equipe da polícia no Morro do Bonfim, localizado no Complexo da Penha, em Vitória.
A Polícia Militar informou que os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo e revidaram. O bandido que efetuou os disparos fugiu do local. O outro envolvido na ação foi detido. Ninguém ficou ferido.
O detido foi conduzido ao DPJ de Vitória. Com ele, foram apreendidos cinco pinos de cocaína, quatro papelotes da mesma substância, duas buchas de maconha, dois rádios comunicadores, três munições de .40 e 404,00 reais em dinheiro.