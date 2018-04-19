PM é recebida a tiros durante patrulha no Complexo da Penha

Crédito: Rogério Lages | Whatsapp Gazeta Online | Arquivo

Um homem de 24 anos foi detido após uma troca de tiros com a Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (18), por volta das 16h20. O tiroteio aconteceu durante uma patrulha da equipe da polícia no Morro do Bonfim, localizado no Complexo da Penha, em Vitória.

A Polícia Militar informou que os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo e revidaram. O bandido que efetuou os disparos fugiu do local. O outro envolvido na ação foi detido. Ninguém ficou ferido.