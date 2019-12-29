PM troca tiros na Serra e apreende arma de facção do Bairro da Penha

Drogas, dinheiro e uma arma com o selo do braço armado do PCV, o Trem Bala, foram encontrados pela Força Tática Crédito: Polícia Militar

Policiais da Força Tática do 6º Batalhão da Polícia Militar trocaram tiros com seguranças de uma boca de fumo, na madrugada deste domingo (29), no bairro Hélio Ferraz, na Serra.

O objetivo dos criminosos era impedir que os militares conseguissem chegar ao local onde estavam drogas, dinheiro e um revólver calibre 38 com identificação de que pertence ao grupo Trem Bala, braço armado do Primeiro Comando da Capital (PCV), que é a facção criminosa que atua no tráfico do Bairro da Penha, em Vitória. A arma estava com numeração raspada, municiada com cinco balas e adesivada.

Por volta de 1 hora da manhã, a equipe da Força Tática foi até ao bairro Hélio Ferraz, na região do CSU, para fazer patrulhamento de rotina a pé por becos e vielas do bairro. Assim que os militares chegaram próximo a um valão, se depararam com dois criminosos, que seriam seguranças da boca de fumo. Um deles abriu fogo contra os policiais enquanto fugia acompanhado de um comparsa. Houve revide dos tiros pelos PMs, mas a dupla conseguiu escapar.

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Com a fuga dos seguranças da boca de fumo, os policiais continuaram a patrulhar o local e conseguiram chegar ao local de comércio de drogas , onde três bandidos foram presos. Foram apreendidas 60 buchas de maconha, 325 pedras de crack, 93 pinos de cocaína e R$ 173,35. Os detidos eram Vinícius Augusto de Azevedo Ribeiro, 21 anos, Kayo Palmeira de Souza, 18, e um adolescente de 16 anos, o qual portava o revólver municiado do Trem Bala.

Os três suspeitos e o material recolhido foram levados para a Delegacia Regional de Serra. Os três foram autuados por tráfico de drogas e associação criminosa pelo delegado de plantão. Kayo e Vinícius também vão responder pelo crime de corrupção de menores. Já o adolescente, por porte ilegal de arma de fogo.