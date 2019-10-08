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TREM BALA

Droga com selo de facção do Bairro da Penha é apreendida na Serra

A "marca" aponta que a droga é fornecida pela gangue Trem Bala, braço armado do Primeiro Comando da Capital (PCV)

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 19:35

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

08 out 2019 às 19:35
Drogas com marca do "Trem Bala" são apreendidas Crédito: Polícia Civil
Cocaína e maconha com selo de identificação do Trem Bala, braço armado do Primeiro Comando de Vitória (PCV), foram apreendidas em uma boca de fumo em Bairro de Fátima, na Serra. Os traficantes do local chegaram a trocar tiros com a polícia.
A apreensão foi feita na manhã desta terça-feira (08) pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Os policiais foram ao local na tentativa de prender Clebson dos Santos Cordeiro, o Clebinho, 24 anos, acusado de homicídio.
Durante as investigações de um homicídio ocorrido no Bairro de Fátima, ficou comprovada a ligação entre os traficantes de Bairro de Fátima, que são liderados por Clebson, com o Trem Bala do Bairro da Penha, fato que se confirmou com a apreensão de hoje.

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Clebinho é apontado como autor da morte do garçom Robson dos Santos Antônio, 28 anos, morto a tiros na frente de casa, no bairro de Fátima, em 23 de fevereiro. Outros dois comparsas de Clebinho, identificados como sendo Renato Antônio Alves de Rezende Filho e Patrick Cordeiro Vial, já estão presos.
“Quando fomos cumprir o mandado de prisão, cerca de cinco indivíduos armados abriram fogo contra a equipe e tivemos que reagir. Infelizmente eles conseguiram se evadir do local, deixando para trás três mochilas com os entorpecentes”, detalhou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP Serra.
Clebson dos Santos Cordeiro, “Clebinho ou Mucilon” Crédito: Divulgação
Nas mochilas  foram encontrados 3.115 pinos de cocaína, um quilo de pó de cocaína, 215 buchas de maconha e 420 pedras de crack. Mas um detalhe chamou a atenção da polícia: cada um dos recipientes de cocaína tinham um selo do Trem da Bala, braço armado do PCV, organização criminosa que surgiu no Bairro da Penha, em Vitória, e domina todo o Complexo da Penha, além de manter “filiais” em outros municípios do Estado. Para a polícia, o selo indica a origem da droga e também seria uma referência quanto a qualidade do entorpecente.
Drogas com marca do "Trem Bala" são apreendidas Crédito: Polícia Civil
Quem tiver informações sobre a localização de Clebinho, pode repassar informações pelo telefone do Disque-denúncia 181 ou na página da DHPP Serra no Facebook. 

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