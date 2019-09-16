Bairro da Penha: quem é quem em trama de vingança que terminou em morte

ícaro Santana Soares (preso), Frank William (preso), Fernando Moraes (foragido), Deividon Borges (preso), Edmaycon Guss (foragido), Isac Nunes de Aguiar (preso) Crédito: Montagem | Gazeta Online

Às 17 horas do dia 28 de março deste ano, o traficante Fernando Telles subia o Bairro da Penha, em Vitória, acompanhado de duas pessoas que considerava amigas. Não sabia que caminhava para ser torturado e degolado.

A morte dele, porém já havia sido planejada três dias antes, dentro da Penitenciária de Guarapari, e teria um total de 10 pessoas envolvidas. Conheça qual foi a ação do advogado e de cada um dos 10 réus neste crime, segundo as apurações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra . Dois suspeitos, continuam foragidos.

No dia 30 de março, o corpo de Fernando foi encontrado às margens da Rodovia Audifax Barcelos, carbonizado dentro do carro dele.

PARTICIPANTES DO CRIME

Ícaro Santana Soares, vulgo "Icrinho" Crédito: Divulgação/PCES

1. Ícaro Santana Soares, o "Icrinho", 25 anos. PRESO

Chefe do tráfico de São Marcos e Serra Dourada, na Serra. Ele foi preso em 2017 pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, acusado de homicídio. Ele responde a quatro assassinatos e está preso na Penitenciária de Guarapari. Ícaro era a frente do PCV atuando na Serra.

Ele foi quem deu a ordem para matar a esposa e Fernando Monteiro Telles, que era amigo dele.

Advogado Frank Crédito: Divulgação

2. Frank William de Moraes Leal Horácio, 30 anos. PRESO

Segundo a Polícia Civil, ele é advogado criminalista do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção criminosa que mantém o domínio do tráfico de drogas e armas no Bairro da Penha, em Vitória.

Frank visitou Ícaro no presídio no dia 25 de março, momento em que escreveu a carta ditada pelo preso, onde decreta a morte da mulher e de Fernando. A carta foi entregue no dia seguinte para os comparsas de Ícaro. O advogado foi preso em 13 de setembro.

Fernando Moraes, vulgo "Marujo" Crédito: Divulgação/PCES

3. Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, 27 anos. FORAGIDO

Por ser a única liderança do Primeiro Comando da Capital (PCV) que não está preso, é o atual cabeça da organização criminosa.

Marujo autorizou que a execução ocorresse no Bairro da Penha, participou do assassinato e ordenou que o corpo fosse retirado do bairro para dificultar os as investigações e evitar que a localidade ficasse no foco da polícia.

Deivison Borges dos Santos, vulgo "Coroa" Crédito: Divulgação/PCES

4. Deivison Borges dos Santos, o "Coroa" , 36 anos. PRESO

Homem de confiança da vítima, ele chamou e recebeu Fernando Telles no Bairro da Penha, subiu com ele até o alto do morro e o entregou para Marujo. Segundo a polícia, Coroa é fornecedor de drogas do bairro e integra o PCV. Foi preso em 17 de agosto.

Edmaycon Guss Ferreira, vulgo "Girafa" Crédito: Divulgação/PCES

5. Edmaycon Guss Ferreira, o Girafa, 26 anos. FORAGIDO

Responsável por virar as drogas no Bairro da Penha: preparar, dividir, embalar e distribuir os entorpecentes. Girafa, junto de Coroa, eram pessoas de confiança da vítima. Eles disseram para Fernando Telles que poderia ele ir ao Bairro da Penha, afirmando que nada aconteceria, mas também ajudaram na tortura.

Isac Nunes de Aguiar Crédito: Divulgação/PCES

6. Isac Nunes de Aguiar, o Isac da 12, 34 anos. PRESO

Chefe do tráfico de Areinha, na Serra, é um dos maiores homicidas da Serra, segundo a Polícia Civil. Foi ele quem cortou a cabeça de Fernando Telles com uma espada.

“Ele já havia feito ameaças de cortar a cabeça de Fernando, pois o acusava de ter matado um amigo dele. Isso foi um dos motivos que Ìcaro o escolheu para se vingar por Fernando estar o traindo, além de serem aliados no tráfico”, afirmou o delegado Rodrigo Sandi Mori.

Isac foi um dos que ajudou a levar o corpo da vítima para a Rodovia Audifax Barcelos. Ele foi preso no dia 30 de agosto.

7. Bruno Alexandre da Silva Cruz, 23 anos. PRESO

Morador de Serra Dourada, na Serra, e integrante do tráfico local. Bruno foi quem mostrou um áudio para os assassinos, na frente de Fernando Telles, ainda vivo, no alto do morro do Bairro da Penha, que comprovava o que a esposa de Ícaro e a vítima estavam namorando.

Além disso, ainda dirigiu o carro de Fernando com o corpo dentro dentro do porta-malas, do Bairro da Penha, até Serra. Foi preso em 18 de julho.

8. Filipe Santana Pereira. PRESO

Transportou com o próprio carro os traficantes da Serra, de Serra Dourada, para o Bairro da Penha, participou da execução. Filipe foi preso em 18 de julho.

9. Igor de Jesus Alves da Cruz, 23 anos. PRESO

Igor é traficante de Serra Dourada e ajudou na execução. A prisão dele aconteceu em 18 de julho.

10. Adolescente, 17 anos. APREENDIDO

Ajudou a matar e depois voltou com Isac e Filipe para Serra Dourada, após assistirem os demais deixarem o corpo na Rodovia Audifax Barcelos. Ele foi apreendido em 30 de agosto.

CRIMES

O advogado e outros outros nove envolvidos são réus pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Com exceção do advogado, os demais respondem por associação criminosa. O grupo também é acusado de corrupção de menor de idade, devido ao adolescente. Já Isac, Bruno e Felipe vão responder também pelo crime de ocultação de cadáver.

Ouça o que diz o delegado sobre os criminosos:

O QUE DIZ A OAB-ES

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) informa que está acompanhando o caso por meio da Comissão de Prerrogativas. Quanto a procedimentos ético-disciplinares, a Ordem informa que os processos internos tramitam sobre sigilo, por força de Lei Federal, e que não pode passar informações.