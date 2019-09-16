Bairro da Penha: "Entreguem meu corpo para minha mãe", disse vítima

Fernando Telles foi morto no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Divulgação

O corpo de Fernando foi levado dentro do porta-malas do carro da vítima, após ele ser torturado por 40 minutos e degolado, até a Rodovia Audifax Barcelos, na Serra

“A mãe de Fernando mora na Serra, por isso levaram o corpo para lá, dentro do porta-malas do carro da vítima. Às margens da rodovia, atearam fogo no carro”, descreveu o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

Somente no dia 30 de março o corpo de Fernando foi encontrado. Mandante do crime, Icrinho coordena de dentro do presídio de Guarapari o tráfico de drogas de São Marcos e Serra Dourada, na Serra, e mantém parceria no comércio de drogas com o Primeiro Comando de Vitória (PCV)

Já Fernando, segundo a polícia, era traficante do bairro de Colina da Serra e tinha três passagens por homicídio. Ele passou a namorar a mulher de Icrinho, após o amigo ser preso em 2017.

“Os dois passaram a ter contato pois Fernando, a pedido de Icrinho, repassava para ela o dinheiro das bocas de fumo do amigo”, disse.

VÍTIMA FOI AVISADA

No dia 25 de março, o advogado Frank Willian de Moraes Leal saiu do presídio com dois recados. Uma carta que escreveu a pedido de Ícaro, seu cliente, acalmando a esposa e Fernando. Outro recado, porém, era que os dois fossem executados por Isac, também amigo de Ícaro.

“O advogado procurou Fernando Telles, que também é cliente de Frank, e contou sobre a ordem de execução do casal, orientando ele a fugir e deixar que a esposa de Icaro fosse assassinada. Fernando se recusou e contou para a moça que ela também estava marcada para morrer”, contou o delegado.

Assim, no dia seguinte, o advogado foi até Serra Dourada e entregou a Isac o recado de que Fernando e a esposa de Ícaro deveriam ser mortos. No mesmo dia, o grupo de traficantes foi até ao prédio onde Fernando vivia com a namorada, na Serra. Ao perceber o carro dos suspeitos na frente do condomínio, o casal conseguiu escapar do local.

NOVA EMBOSCADA

O Bairro da Penha, em Vitória, virou o local onde Fernando tinha pessoas de confiança, por isso, o bando fez uma emboscada para que ele não escapasse de ser morto uma segunda vez.

“Alguns traficantes de bairros da Serra, assim como outros bairros da Grande Vitória, possuem conexão com o PCV do Bairro da Penha, entre eles Ícaro e Fernando Telles. O Fernando comprava drogas com Davison Borges e entregava para que Edmaycon Guss cortasse e embalasse. Foram os dois que convidaram Fernando para ir até ao Bairro da Penha, junto da esposa de Ícaro, mas ele resolveu ir sozinho para evitar problemas”, explicou o delegado.

MORTE VIOLENTA

Diante de Marujo, chefe do PCV, o rival Isac e demais criminosos do grupo, um áudio sobre a relação amorosa entre Fernando e a esposa de Ícaro foi exposto, momento em que a vítima pediu que entregassem o corpo na Serra pois sabia que seria morto.

Fernando foi retalhado com golpes de faca e, por fim, Isac cortou a cabeça dele com um golpe de espada. A cabeça foi colocada sobre as partes íntimas de Fernando e o corpo foi fotografado.

“Entre os traficantes, significa que a traição amorosa não tem perdão. Depois, os bandidos enrolaram o corpo em uma piscina de plástico, desceram pelas escadarias até o carro do Fernando, onde o jogaram no portas-malas para transportar até à Serra”, descreveu Sandi Mori.