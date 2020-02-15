Bandeira de luto é hasteada no mirante do bairro da Penha, em Vitória

Uma bandeira preta foi hasteada no mirante que fica no alto do bairro da Penha, em Vitória. A bandeira pode ser vista de diversos pontos da cidade e teria sido colocada em forma de luto pela morte de Caio Matheus Silva Santos.
De acordo com o tenente Anthony, da Polícia Militar, o hasteamento da bandeira é uma forma de protesto e informou que não há nenhum aspecto ilegal nisso. Logo, segundo ele, não é um caso de polícia.
A família de Caio foi questionada sobre a bandeira, mas não soube dizer quem havia colocado e se seria mesmo como forma de luto pela morte dele.
Após o enterro de Caio ocorreu na manhã deste sábado (15) e foi registrada intensa queima de fogos em Vitória.