Após ataques criminosos, Casagrande elogia atuação e preparo da PM

Cúpula de Segurança Pública do Espírito passou a tarde reunida com Casagrande Crédito: Fernando Madeira

Durante a entrevista coletiva sobre o balanço das operações realizadas na Capital, Casagrande esclareceu que os ataques foram uma reação de grupos criminosos a um enfrentamento que bandidos tiveram com a Polícia Civil, que resultou na morte de um jovem de um grupo criminoso. Ele reiterou que a polícia é bem preparada e está atuando de forma objetiva, que não deixará de enfrentar os bandidos.

O governador frisou que a Polícia Militar também continuará trabalhando desta forma nos próximos dias, inclusive nos eventos do Sambão do Povo e do Carnaval , e afastou qualquer tipo de comparação à greve da PM, de 2017.

"Vocês viram os policiais trabalhando hoje. Infelizmente essa realidade de ataque às vias públicas não aconteceu pela primeira vez. Vocês viram a força com que a polícia atuou, cercando a região, dando segurança à população capixaba. Então parabéns à polícia pelo trabalho que fez, e isso mostra a presença da força institucional do estado, para que a gente proteja de fato o cidadão capixaba", disse.

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Embora durante o dia o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, ter dito que não descartava pedir ajuda à Força Nacional para conter a série de ataques, o governador afastou essa possibilidade de pedir algum tipo de reforço.

"A nossa polícia atuou muito bem. Nós nunca vamos deixar de pedir apoio quando for necessário, mas a nossa polícia está atuando bem e quero cada vez mais parabenizar o trabalho que as forças policiais têm feito no Estado. A luta contra os grupos criminosos é diária. Temos conseguido reduzir a violência, homicídios, mas nós enfrentamos grupos que se organizam, que trabalham com dinheiro, tem renda, que colocam jovens para trabalhar. É um trabalho que tem que ter persistência e planejamento, que é o que estamos tendo no Estado".

NEGOCIAÇÕES SALARIAIS

Ele também descartou que tenha havido algum tipo de "operação tartaruga" ou operação padrão", como circulou nas redes sociais.