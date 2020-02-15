'Andar com traficantes não é motivo para atirar', diz tia de jovem morto

Tia de jovem morto em Vitória esteve no Departamento Médico Legal para liberar o corpo Crédito: Iara Diniz

Apesar de não concordar com a forma como as manifestações foram conduzidas, a família do adolescente acredita que os protestos mostram a indignação dos moradores em relação à atitude da polícia no bairro Bonfim.

"Não houve confronto, meu sobrinho não estava armado. Ele estava sentado na pedra, a polícia veio pela escadaria e apontou para ele. Não deu nem tempo de correr. Ele era muito conhecido, querido e as pessoas ficaram revoltadas" Jocasta Santos - Tia do adolescente

Caio Matheus Silva Santos, jovem morto durante operação em Vitória Crédito: Reprodução

Caio era morador do Bairro da Penha. A polícia diz que o jovem tinha uma importância hierárquica no tráfico de drogas da região. Segundo Jocasta, o sobrinho já havia sido detido pela polícia. Ela também afirmou que ele tinha amizade com alguns traficantes e tirava fotos com armas. Contudo, ela afirma que nenhuma destas condutas justificaria a morte do jovem.

"Ele gostava de ficar conversando no meio de traficantes, mas isso não é motivo para atirar. A polícia não tem que chegar matando ninguém" Jocasta Santos - Tia do adolescente

O QUE DIZ A POLÍCIA

Em coletiva no Quartel de Maruípe, o chefe da Polícia Civil, José Arruda, disse que a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) fazia uma operação no Bonfim para cumprimento de mandados de prisão. Já no fim da ação, quando os policiais desciam o morro, foram surpreendidos por um grupo de criminosos armados. De acordo com Arruda, apenas um disparo foi dado, mas não havia registro de que alguém tivesse sido baleado.

Eles estavam terminando a operação e houve a necessidade de se fazer um disparo, quando foram surpreendidos por vários rapazes fortemente armados. Todos correram, o tumulto se dissolveu. Naquele momento não foi registrado nenhum óbito, afirma o chefe da PC.

Agentes da Polícia Civil patrulham região próximo à Leitão da Silva Crédito: Vitor Jubini

Segundo ele, momentos depois, os policiais receberam a informação de que uma pessoa havia dado entrada no Hospital São Lucas com uma perfuração por disparo de arma de fogo.