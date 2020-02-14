Criminosos armados provocam terror na Leitão da Silva, em Vitória

A Avenida Leitão da Silva, em Vitória, foi fechada por bandidos na manhã nesta sexta-feira (14). Criminosos armados surgiram no local, ordenando os comerciantes a fecharem as portas. Em seguida, dispararam tiros para o ar e soltaram fogos. Policiais militares e civis estão no local. Por volta das 10h, o trânsito foi liberado na avenida.
"Estamos presos dentro de uma loja. Só escutando os tiros. O pessoal da loja fechou a loja por completo, ninguém entra e ninguém sai", contou um cliente que estava dentro de uma loja quando ação dos bandidos começou.
Criminosos armados promovem terror na Avenida Leitão da Silva
DESESPERO
O funcionário de uma das lojas da Leitão da Silva relatou momentos de desespero vividos por clientes e trabalhadores. "Foi tudo muito rápido, chegou muita gente quebrando tudo já. Eles disseram que tínhamos um minuto para fechar a loja senão todo mundo iria se dar mal. Quebraram carros e ameaçaram um monte de gente", conta.
POSTO DE SAÚDE FECHADO
No Morro da Gurigica, o posto de saúde foi fechado. Funcionários estão presos dentro da unidade de saúde e o atendimento foi paralisado. Bandidos também deram ordem para que as escolas fechassem.
Criminosos fecharam a ladeira entre os morros da Consolação, Gurigica e Jaburu. Botaram fogo dos dois lados e mandaram os carros voltarem.