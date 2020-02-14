Comerciantes relatam pânico com tiros na Avenida Leitão da Silva

Criminosos armados invadiram a avenida Leitão da Silva Crédito: Internauta

Criminosos determinaram um toque de recolher no comércio da avenida Leitão da Silva , em Vitória, na manhã desta sexta-feira (14). Comerciantes tiveram que abaixar as portas às pressas na região do bairro Santa Lúcia, depois que um grupo armado ordenou o fechamento das lojas.

"Só deu para ouvir os tiros e eles mandando fecharem as lojas. Foi uma correria e agora estamos presos aqui", contou uma comerciante, que pediu para não ser identificada. Há relatos de tiroteio na região e que motoristas tiveram que retirar seus carros da avenida.

AÇÃO RÁPIDA

Outro comerciante que trabalha em um dos prédios próximos ao local da interdição contou que ação foi muito rápida. Segundo ele, por volta das 8h40, a avenida foi bloqueada e, em seguida, começou o foguetório e tiros foram disparados para o alto.

Criminosos armados provocam terror na Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta

"Achamos até que algum carro havia atropelado um daqueles carrinhos de moradores de rua, pois eles foram os primeiros a fecharem a rua. Depois, rapidamente apareceram mais pessoas e um homem disparou para o alto. Nessa hora já tinham dado toque de recolher e todas as lojas estavam fechadas por medo. Em seguida começaram a depredar carros que estavam estacionados e também outros na que estavam na via", disse.

Os tiros desta sexta-feira (14) só aumentam o temor de moradores e comerciantes na região, que tem registrado esse tipo de ocorrência com relativa frequência. "É uma situação que nos deixa com medo. A polícia chegou até rápido, mas a gente nunca sabe quando isso pode acontecer. É do nada, tudo muito rápido. Eles descem para a Leitão da Silva, ordenam que fechemos tudo e fazem o caos. Estamos reféns disso", complementou.