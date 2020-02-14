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Tensão e medo

Comerciantes relatam pânico com tiros na Avenida Leitão da Silva

Lojistas se viram obrigados a fechar os estabelecimentos após criminosos bloquearem uma das principais vias da capital. Carros foram depredados e tiros disparados para o alto

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 10:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 10:44
Criminosos armados invadiram a avenida Leitão da Silva Crédito: Internauta
Criminosos determinaram um toque de recolher no comércio da avenida Leitão da Silva, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (14). Comerciantes tiveram que abaixar as portas às pressas na região do bairro Santa Lúcia, depois que um grupo armado ordenou o fechamento das lojas.
"Só deu para ouvir os tiros e eles mandando fecharem as lojas. Foi uma correria e agora estamos presos aqui", contou uma comerciante, que pediu para não ser identificada. Há relatos de tiroteio na região e que motoristas tiveram que retirar seus carros da avenida.
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AÇÃO RÁPIDA

Outro comerciante que trabalha em um dos prédios próximos ao local da interdição contou que ação foi muito rápida. Segundo ele, por volta das 8h40, a avenida foi bloqueada e, em seguida, começou o foguetório e tiros foram disparados para o alto.
Criminosos armados provocam terror na Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta
"Achamos até que algum carro havia atropelado um daqueles carrinhos de moradores de rua, pois eles foram os primeiros a fecharem a rua. Depois, rapidamente apareceram mais pessoas e um homem disparou para o alto. Nessa hora já tinham dado toque de recolher e todas as lojas estavam fechadas por medo. Em seguida começaram a depredar carros que estavam estacionados e também outros na que estavam na via", disse.
Os tiros desta sexta-feira (14) só aumentam o temor de moradores e comerciantes na região, que tem registrado esse tipo de ocorrência com relativa frequência. "É uma situação que nos deixa com medo. A polícia chegou até rápido, mas a gente nunca sabe quando isso pode acontecer. É do nada, tudo muito rápido. Eles descem para a Leitão da Silva, ordenam que fechemos tudo e fazem o caos. Estamos reféns disso", complementou.
Ainda de acordo com esse comerciante, os responsáveis pela ação ordenaram que um tratorista colocasse duas pedras no sentido centro da Leitão da Silva para bloquear o trânsito.

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