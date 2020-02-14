Depois do terror provocado na Avenida Leitão da Silva e na Avenida Marechal Campos, criminosos também colocaram fogo em um ônibus do Transcol na manhã desta sexta-feira (14). O episódio aconteceu na Avenida Maruípe, próximo à entrada do bairro Tabuazeiro.
Cerca de 40 passageiros estavam no ônibus quando quatro jovens invadiram o veículo, deram tiros para cima e mandaram as pessoas descerem do coletivo. Assim que os passageiros desceram, os criminosos jogaram gasolina no ônibus e atearam fogo.
"Uma ação rápida, coisa de dois minutos. Foi muito desesperador. Deu tempo nem de pensar"
FUGA DA LEITÃO DA SILVA
De acordo com a polícia, assim que as viaturas da PM chegaram na Avenida Leitão da Silva, os criminosos fugiram para outras avenidas de Vitória. O grupo passou pelas avenidas Marechal Campos, Maruípe e Serafim Derenzi.
Criminosos colocam fogo em ônibus do Transcol na Avenida Maruípe
CASA FOI ATINGIDA
O pneu do ônibus explodiu e atingiu ainda uma casa na Avenida Maruípe. A janela foi quebrada. "A gente ficou preocupado porque o ônibus tava muito perto e eram labaredas altas. Os bombeiros demoraram 40 min para chegar. Tentamos apagar ao menos o pneu aqui na porta com água, mas não adiantava muito", contou o morador