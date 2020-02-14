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Manhã de terror

Criminosos colocam fogo em ônibus do Transcol na Avenida Maruípe

Cerca de 40 passageiros estavam no ônibus, quando quatro jovens invadiram o veículo, deram tiros para cima e mandaram as pessoas descerem do coletivo

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 12:26
Ônibus incendiado na entrada do bairro Tabuazeiro Crédito: Vitor Jubini
Depois do terror provocado na Avenida Leitão da Silva e na Avenida Marechal Campos, criminosos também colocaram fogo em um ônibus do Transcol na manhã desta sexta-feira (14). O episódio aconteceu na Avenida Maruípe, próximo à entrada do bairro Tabuazeiro.

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Cerca de 40 passageiros estavam no ônibus quando quatro jovens invadiram o veículo, deram tiros para cima e mandaram as pessoas descerem do coletivo. Assim que os passageiros desceram, os criminosos jogaram gasolina no ônibus e atearam fogo.
> ATAQUES EM VITÓRIA | A cobertura completa
"Uma ação rápida, coisa de dois minutos. Foi muito desesperador. Deu tempo nem de pensar"
X - Passageiro no ônibus

FUGA DA LEITÃO DA SILVA

De acordo com a polícia, assim que as viaturas da PM chegaram na Avenida Leitão da Silva, os criminosos fugiram para outras avenidas de Vitória. O grupo passou pelas avenidas Marechal Campos, Maruípe e Serafim Derenzi. 

Criminosos colocam fogo em ônibus do Transcol na Avenida Maruípe

CASA FOI ATINGIDA

O pneu do ônibus explodiu e atingiu ainda uma casa na Avenida Maruípe. A janela foi quebrada. "A gente ficou preocupado porque o ônibus tava muito perto e eram labaredas altas. Os bombeiros demoraram 40 min para chegar. Tentamos apagar ao menos o pneu aqui na porta com água, mas não adiantava muito", contou o morador

Ônibus incendiado na av. Maruípe, próximo a entrada do bairro Tabuazeiro

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