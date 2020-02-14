Após ataque na Leitão da Silva, criminosos levam medo para a Marechal Campos

"Foi horrível, parecia uma cena de filme. Desceram um monte de homens encapuzados e tiraram uma porta de vidro na mão e jogaram contra um carro. Foi muito assustador. Depois eles pararam os ônibus e mandaram as pessoas descerem. Quebraram carros de pessoas que estavam aqui trabalhando e nem tinham nada a ver com essa confusão. Uma cena horrível."