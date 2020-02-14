Após ataque na Leitão da Silva, criminosos levam medo para a Marechal Campos

A manhã desta sexta-feira (14) foi de terror em pelo menos duas avenidas de Vitória. Depois do ataque na Avenida Leitão da Silva, criminosos armados seguiram para a Avenida Marechal Campos, em Maruípe, onde também provocaram medo e ordenaram que lojistas fechassem as portas.
Segundo comerciantes, por volta de 9h20, um grupo de homens armados e encapuzados desceram o morro e quebraram lojas, veículos estacionados e dois ônibus. Os bandidos não falaram nada, apenas quebraram tudo. Para tentar impedir o trânsito no local, o grupo colocou fogo em pedaços de madeira e ameaçou incendiar um ônibus. Os criminosos fugiram assim que a polícia chegou ao local.
Criminosos provocam terror na avenida Marechal Campos, em Vitória
"Foi horrível, parecia uma cena de filme. Desceram um monte de homens encapuzados e tiraram uma porta de vidro na mão e jogaram contra um carro. Foi muito assustador. Depois eles pararam os ônibus e mandaram as pessoas descerem. Quebraram carros de pessoas que estavam aqui trabalhando e nem tinham nada a ver com essa confusão. Uma cena horrível."
FUGA DA LEITÃO DA SILVA
De acordo com a polícia, assim que as viaturas da PM chegaram na Avenida Leitão da Silva, os criminosos fugiram para outras avenidas de Vitória. A PM afirma que a situação nas duas avenidas já está controlada.