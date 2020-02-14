Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Manhã de horror

Após ataque na Leitão da Silva, criminosos levam medo para a Marechal Campos

Para tentar impedir o trânsito no local, o grupo colocou fogo em pedaços de madeira e ameaçou incendiar um ônibus. Os criminosos fugiram assim que a polícia chegou ao local

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 11:34
Lojas fechadas na Marechal Campos, em Vitória Crédito: Fábio Linhares
A manhã desta sexta-feira (14) foi de terror em pelo menos duas avenidas de Vitória. Depois do ataque na Avenida Leitão da Silva, criminosos armados seguiram para a Avenida Marechal Campos, em Maruípe, onde também provocaram medo e ordenaram que lojistas fechassem as portas.

Veja Também

Comerciantes relatam pânico com tiros na Avenida Leitão da Silva

Ação coordenada de bandidos em Vitória exige resposta imediata do Estado

Segundo comerciantes, por volta de 9h20, um grupo de homens armados e encapuzados desceram o morro e quebraram lojas, veículos estacionados e dois ônibus. Os bandidos não falaram nada, apenas quebraram tudo. Para tentar impedir o trânsito no local, o grupo colocou fogo em pedaços de madeira e ameaçou incendiar um ônibus. Os criminosos fugiram assim que a polícia chegou ao local.
> ATAQUES EM VITÓRIA | A cobertura completa

Criminosos provocam terror na avenida Marechal Campos, em Vitória

"Foi horrível, parecia uma cena de filme. Desceram um monte de homens encapuzados e tiraram uma porta de vidro na mão e jogaram contra um carro. Foi muito assustador. Depois eles pararam os ônibus e mandaram as pessoas descerem. Quebraram carros de pessoas que estavam aqui trabalhando e nem tinham nada a ver com essa confusão. Uma cena horrível."
Comerciante - Testemunha 
Pessoas colocam fogo em objetos na Avenida Marechal Campos Crédito: Rafael Silva

FUGA DA LEITÃO DA SILVA

De acordo com a polícia, assim que as viaturas da PM chegaram na Avenida Leitão da Silva, os criminosos fugiram para outras avenidas de Vitória. A PM afirma que a situação nas duas avenidas já está controlada. 

Veja Também

PM utiliza dois helicópteros para sobrevoar região da Leitão da Silva

Presença da polícia no morro motivou ataque na Leitão da Silva, diz PM

Veja vídeos de momentos de pânico na Leitão da Silva, em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados