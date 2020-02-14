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Terror

Presença da polícia no morro motivou ataque na Leitão da Silva, diz PM

De acordo com a polícia, uma operação realizada na noite desta quinta-feira (13) também contribuiu para provocar a ira dos bandidos

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 11:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 11:07
Criminosos armados invadiram a avenida Leitão da Silva Crédito: Internauta
O ataque de bandidos armados, na manhã desta sexta-feira (14), na avenida Leitão da Silva, em Vitória, foi uma resposta dos criminosos à presença da Polícia Militar no Morro da Penha. De acordo com a polícia, uma operação realizada na noite desta quinta-feira (13) também contribuiu para provocar a ira dos bandidos.
Segundo a Polícia Militar, durante a operação desta quinta foram apreendidos armas e drogas, e uma pessoa foi presa. O Governador Renato Casagrande também afirmou que a ação dos bandidos é uma resposta ao trabalho da PM.
> ATAQUES EM VITÓRIA | A cobertura completa

TERROR 

Criminosos armados invadiram a avenida, depredaram carros e obrigaram as lojas a fecharem as portas.  Com a chegada da polícia, o grupo fugiu e passou a percorrer outras avenidas da Capital. Na Avenida Marechal Campos, em Maruípe, as lojas também tiveram que fechar as portas.

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