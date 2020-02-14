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Leitão da Silva

'Polícia atuará com mais força', diz Casagrande após ataque em Vitória

Governador do Espírito Santo usou o Twitter depois de ação de criminosos na Leitão da Silva, na Capital, na manhã desta sexta-feira (14)

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 12:19
Polícia na região de Gurigica, Vitória Crédito: Vitor Jubini
Após criminosos interditarem a Avenida Leitão da Silva, em Vitória, e provocarem o terror em moradores e comerciantes da região, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, usou das redes sociais para se manifestar na manhã desta sexta-feira (14).

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Segundo Casagrande, a ação dos bandidos foi desencadeada por uma reação à ocupação da Polícia Militar nos bairros da região, como Itararé e Gurigica. O governador destacou que a presença dos militares será maior e intensificada para conter a ação dos criminosos.
> ATAQUES EM VITÓRIA | A cobertura completa

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Ainda de acordo com Casagrande, a polícia já efetuou prisões desde que a ocupação foi iniciada.
Ainda nas primeiras horas da manhã, criminosos tomaram a Leitão da Silva, abordaram motoristas, depredaram carros e ordenaram toque de recolher em todo o comércio da região. Outras vias importantes da Capital, como a Maruípe e Marechal Campos, também registraram momentos de pânico. A polícia age para coibir a ação criminosa.

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