'Polícia atuará com mais força', diz Casagrande após ataque em Vitória

Após criminosos interditarem a Avenida Leitão da Silva, em Vitória, e provocarem o terror em moradores e comerciantes da região, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, usou das redes sociais para se manifestar na manhã desta sexta-feira (14).
Segundo Casagrande, a ação dos bandidos foi desencadeada por uma reação à ocupação da Polícia Militar nos bairros da região, como Itararé e Gurigica. O governador destacou que a presença dos militares será maior e intensificada para conter a ação dos criminosos.
Ainda de acordo com Casagrande, a polícia já efetuou prisões desde que a ocupação foi iniciada.
Ainda nas primeiras horas da manhã, criminosos tomaram a Leitão da Silva, abordaram motoristas, depredaram carros e ordenaram toque de recolher em todo o comércio da região. Outras vias importantes da Capital, como a Maruípe e Marechal Campos, também registraram momentos de pânico. A polícia age para coibir a ação criminosa.