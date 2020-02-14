'Polícia atuará com mais força', diz Casagrande após ataque em Vitória

Bandidos reagem à ocupação da PM nos bairros, mas a polícia atuará com mais força ainda. Já efetuamos prisões de alguns desses criminosos. Essa será a nossa resposta.

Segundo Casagrande, a ação dos bandidos foi desencadeada por uma reação à ocupação da Polícia Militar nos bairros da região, como Itararé e Gurigica. O governador destacou que a presença dos militares será maior e intensificada para conter a ação dos criminosos.