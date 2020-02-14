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PM utiliza dois helicópteros para sobrevoar região da Leitão da Silva

Polícia utiliza as aeronaves para monitorar a movimentação nos bairros ao redor da Avenida Leitão da Silva na manhã desta sexta-feira (14)

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 11:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 11:16
Polícia usa dois helicópteros na busca por criminosos que provocam terror na Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Rodrigo Rezende
A Polícia Militar utiliza pelo menos dois helicópteros para sobrevoar a região da Avenida Leitão da Silva, que foi bloqueada por criminosos na manhã desta sexta-feira (14). Com rasantes e voos baixos, os militares nas aeronaves monitoram a movimentação nas áreas próximas de uma das principais avenidas da cidade.

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Helicóptero da PM sobrevoa a região da Leitão da Silva em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Além da Leitão da Silva, onde carros foram depredados na ação promovida por criminosos, outra importante via da Capital, a Marechal Campos, também virou cenário de momentos de terror. Comerciantes baixaram as portas, com clientes trancados dentro dos comércios.

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