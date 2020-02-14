PM utiliza dois helicópteros para sobrevoar região da Leitão da Silva

Polícia usa dois helicópteros na busca por criminosos que provocam terror na Leitão da Silva, em Vitória

Os sobrevoos acontecem sobre o Bairro da Penha, Gurigica, Itararé, Horto, Bonfim e outros bairros. Há relatos de moradores e comerciantes de que criminosos estão atirando em direção aos helicópteros da PM.

Além da Leitão da Silva, onde carros foram depredados na ação promovida por criminosos, outra importante via da Capital, a Marechal Campos, também virou cenário de momentos de terror. Comerciantes baixaram as portas, com clientes trancados dentro dos comércios.