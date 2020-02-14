PM utiliza dois helicópteros para sobrevoar região da Leitão da Silva

A Polícia Militar utiliza pelo menos dois helicópteros para sobrevoar a região da Avenida Leitão da Silva, que foi bloqueada por criminosos na manhã desta sexta-feira (14). Com rasantes e voos baixos, os militares nas aeronaves monitoram a movimentação nas áreas próximas de uma das principais avenidas da cidade.
Os sobrevoos acontecem sobre o Bairro da Penha, Gurigica, Itararé, Horto, Bonfim e outros bairros. Há relatos de moradores e comerciantes de que criminosos estão atirando em direção aos helicópteros da PM.
Além da Leitão da Silva, onde carros foram depredados na ação promovida por criminosos, outra importante via da Capital, a Marechal Campos, também virou cenário de momentos de terror. Comerciantes baixaram as portas, com clientes trancados dentro dos comércios.