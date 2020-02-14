Mapa mostra locais de ataques de criminosos em Vitória

Grupos da região do Bairro da Penha promoveram ataques em diversas avenidas de Vitória, desde o início da manhã desta sexta-feira (14), deixando um rastro de pânico e destruição. Na avenida Leitão da Silva, cerca de 30 pessoas quebraram carros, fecharam o comércio e atiraram para o alto. Já na avenida Maruípe, próximo à entrada do bairro Tabuazeiro, um ônibus do sistema Transcol foi incendiado. O mesmo foi feito com um carro em Itararé. Houve ainda um bloqueio na rodovia Serafim Derenzi, na região do bairro São Pedro. No local, os criminosos quebraram os vidros e tentaram incendiar o carro de uma equipe de reportagem. Na Praia do Suá, a fachada de um hotel de luxo foi apedrejada, também a mando dos criminosos.
As ações teriam sido provocadas em retaliação à morte de um adolescente de 17 anos na manhã desta quarta. Até o momento, sete pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento nos ataques. O governo do Estado não descarta pedir ajuda da Força Nacional para impedir novas ações dos bandidos.