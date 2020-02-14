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Mapa mostra locais de ataques de criminosos em Vitória

Desde a manhã desta sexta-feira (14) uma série de ataques foram realizados por bandidos na Capital

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 17:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 17:13
Agentes da Polícia Civil patrulham região próximo à Leitão da Silva. Criminosos atacam avenidas de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Grupos da região do Bairro da Penha promoveram ataques em diversas avenidas de Vitória, desde o início da manhã desta sexta-feira (14), deixando um rastro de pânico e destruição. Na avenida Leitão da Silva, cerca de 30 pessoas quebraram carros, fecharam o comércio e atiraram para o alto. Já na avenida Maruípe, próximo à entrada do bairro Tabuazeiro, um ônibus do sistema Transcol foi incendiado.  O mesmo foi feito com um carro  em Itararé. Houve ainda um bloqueio na rodovia Serafim Derenzi, na região do bairro São Pedro. No local, os criminosos quebraram os vidros e tentaram incendiar o carro de uma equipe de reportagem.  Na Praia do Suá, a fachada de um hotel de luxo foi apedrejada, também a mando dos criminosos. 
As ações teriam sido provocadas em retaliação à morte de um adolescente de 17 anos na manhã desta quarta. Até o momento, sete pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento nos ataques. O governo do Estado não descarta pedir ajuda da Força Nacional para impedir novas ações dos bandidos
> ATAQUES EM VITÓRIA |  A cobertura completa

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