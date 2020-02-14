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Manhã de medo

Ataques em Vitória: Governo não descarta pedir ajuda da Força Nacional

Quem falou sobre a possibilidade de atuação dos membros da Força Nacional foi o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 15:32
Força Nacional atua em Cariacica Crédito: Foto: Reprodução/TV Gazeta
O Governo do Espírito Santo não descarta pedir ajuda da Força Nacional para conter a série de ataques que estão acontecendo em VitóriaNa manhã desta sexta-feira (14), as principais vias do município foram fechadas e um ônibus chegou a ser queimado por bandidos.
Quem falou sobre a possibilidade de atuação dos membros da Força Nacional foi o secretário de Estado de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá.
> ATAQUES EM VITÓRIA | A cobertura completa
"A Força Nacional está no programa em Cariacica, mas como a nossa prioridade é sempre a paz, tranquilidade e segurança da sociedade, se houver necessidade, a gente não descarta o apoio de ninguém, obviamente"
Roberto Sá - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
Hoje a polícia reagiu imediatamente e no primeiro momento contornou a situação. Se surgirem outros focos, reagiremos com a mesma velocidade, profissionalismo e energia, completou o secretário.

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Na manhã desta sexta-feira (14), bandidos fecharam as principais vias de Vitória. O comércio foi fechado nas avenidas Leitão da Silva, Serafim Derenzi e Maruípe. Um ônibus do Transcol chegou a ser queimado na entrada do bairro Tabuazeiro.
Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Santos Arruda, até o momento sete prisões já foram efetuadas pela polícia desde que as ações provocadas por criminosos foram desencadeadas em Vitória, inicialmente na Avenida Leitão da Silva e propagada para outras vias da capital capixaba.

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Criminosos atacam as principais avenidas de Vitória

A morte do jovem Caio Matheus Silva Santos, de 17 anos, e morador do Bairro da Penha, teria desencadeado a ação orquestrada de criminosos. O rapaz que acumulava passagens pela polícia chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu e morreu.

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