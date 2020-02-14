Ataques em Vitória: Governo não descarta pedir ajuda da Força Nacional

Força Nacional atua em Cariacica Crédito: Foto: Reprodução/TV Gazeta

Quem falou sobre a possibilidade de atuação dos membros da Força Nacional foi o secretário de Estado de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá.

"A Força Nacional está no programa em Cariacica, mas como a nossa prioridade é sempre a paz, tranquilidade e segurança da sociedade, se houver necessidade, a gente não descarta o apoio de ninguém, obviamente" Roberto Sá - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Hoje a polícia reagiu imediatamente e no primeiro momento contornou a situação. Se surgirem outros focos, reagiremos com a mesma velocidade, profissionalismo e energia, completou o secretário.

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Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Santos Arruda, até o momento sete prisões já foram efetuadas pela polícia desde que as ações provocadas por criminosos foram desencadeadas em Vitória, inicialmente na Avenida Leitão da Silva e propagada para outras vias da capital capixaba.

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