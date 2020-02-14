Bandidos destroem carro da TV Vitória na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória

Um carro da equipe de jornalismo da TV Vitória foi completamente destruído por bandidos no começo da tarde desta sexta-feira (14), na Rodovia Serafim Derenzi. O veículo teve todos os vidros quebrados e o estofado queimado. O episódio é mais um de uma série de ações de criminosos que levaram o medo para algumas das principais vias de Vitória.
Os ataques começaram pela Avenida Leitão da Silva, com criminosos dando tiros para o alto e ordenando que as lojas fechassem as portas. Os bandidos também estiveram na Avenida Marechal Campos e na Avenida Maruípe. Na entrada do bairro Tabuazeiro, um ônibus do Transcol foi incendiado, enquanto um veículo volkswagen Gol também foi queimado por bandidos em Itararé.