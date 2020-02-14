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Manhã de terror

Bandidos destroem carro da TV Vitória na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória

O episódio é mais um de uma série de ações de criminosos que levaram o medo para algumas das principais vias de Vitória

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 14:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 14:36
Carro de reportagem da TV Vitória ficou danificado em ação de bandidos na Serafim Derenzi Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um carro da equipe de jornalismo da TV Vitória foi completamente destruído por bandidos no começo da tarde desta sexta-feira (14), na Rodovia Serafim Derenzi. O veículo teve todos os vidros quebrados e o estofado queimado. O episódio é mais um de uma série de ações de criminosos que levaram o medo para algumas das principais vias de Vitória.
Carro de reportagem da TV Vitória ficou danificado em ação de bandidos na Serafim Derenzi Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Os ataques começaram pela Avenida Leitão da Silva, com criminosos dando tiros para o alto e ordenando que as lojas fechassem as portas. Os bandidos também estiveram na Avenida Marechal Campos e na Avenida Maruípe. Na entrada do bairro Tabuazeiro, um ônibus do Transcol foi incendiado, enquanto um veículo volkswagen Gol também foi queimado por bandidos em Itararé.
> ATAQUES EM VITÓRIA | A cobertura completa

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