Hotel de luxo tem fachada apedrejada por grupo em Vitória

Por volta de 12h, quatro pessoas jogaram pedras em uma das vidraças de um hotel de luxo, na Enseada do Suá, em Vitória. Segundo funcionários, eles gritaram que era ordem do "Geleia" e correram. A Polícia Militar já está no local. Ninguém ficou ferido e não há registro de outros casos de vandalismo na região.

Há muitos turistas no local, que participam da Vitória Stone Fair e de outros eventos. "Sou do interior de São Paulo e estou fazendo um treinamento aqui em Vitória. Eu nem estava sabendo de nada e só agora, quando vi as vidraças quebradas aqui, é que me contaram do que tá acontecendo na Capital. Fiquei receoso, minha esposa e minha filha ficam aqui no hotel, próximo de onde jogaram as pedras. Me parece ser uma situação atípica, mas assusta um pouco, sim", disse um hóspede.