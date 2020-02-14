Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Manhã de medo

Hotel de luxo tem fachada apedrejada por grupo em Vitória

Diferentes pontos da Capital foram alvos de bandidos na manhã de sexta-feira (14). O caos começou na Avenida Leitão da Silva e seguiu para outras vias da cidade

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 13:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 13:50
Vidraça do Hotel Golden Tulip foi alvo de pedradas na manhã desta sexta-feira (14) Crédito: Rafael Silva
Por volta de 12h, quatro pessoas jogaram pedras em uma das vidraças de um hotel de luxo, na Enseada do Suá, em Vitória. Segundo funcionários, eles gritaram que era ordem do "Geleia" e correram. A Polícia Militar já está no local. Ninguém ficou ferido e não há registro de outros casos de vandalismo na região.

Veja Também

Criminosos atacam as principais avenidas de Vitória

Há muitos turistas no local, que participam da Vitória Stone Fair e de outros eventos. "Sou do interior de São Paulo e estou fazendo um treinamento aqui em Vitória. Eu nem estava sabendo de nada e só agora, quando vi as vidraças quebradas aqui, é que me contaram do que tá acontecendo na Capital. Fiquei receoso, minha esposa e minha filha ficam aqui no hotel, próximo de onde jogaram as pedras. Me parece ser uma situação atípica, mas assusta um pouco, sim", disse um hóspede.
> ATAQUES EM VITÓRIA | A cobertura completa
Na manhã desta sexta-feira (14), diversos pontos da cidade foram atacados por criminosos.  O caos começou na Avenida Leitão da Silva e seguiu para outras avenidas da Capital. Um ônibus também foi incendiado na Avenida Marechal Campos.
Grupo joga pedras em hotel de luxo em Vitória Crédito: Rafael Silva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados