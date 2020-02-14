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Manhã de terror

Carro é incendiado por bandidos no bairro Itararé, em Vitória

Os Bombeiros foram chamados, mas o veículo, um volkswagen Gol de cor branca, ficou completamente destruído

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 14:00
Carro foi incendiado por bandidos no bairro Itararé, em Vitória Crédito: Caique Verli
A manhã de terror em Vitória, nesta sexta-feira (14), teve ainda um carro incendiado no bairro Itararé. O veículo foi colocado atravessado na rua Marins Alvarino, próximo a Casa do Cidadão, como forma de impedir o trânsito. Os Bombeiros foram chamados, mas o veículo, um volkswagen Gol de cor branca, ficou completamente destruído.
A ação dos bandidos começou pela Avenida Leitão da Silva, com lojas fechadas, carros danificados e via interditada. Os criminosos também levaram o medo para a Avenida Marechal Campos, onde houve toque de recolher, para a Rodovia Serafim Derenzi, e para a Avenida Maruípe, onde um ônibus do Transcol foi incendiado.
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Carro é incendiado por bandidos em Itararé

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