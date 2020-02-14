Carro é incendiado por bandidos no bairro Itararé, em Vitória

A manhã de terror em Vitória, nesta sexta-feira (14), teve ainda um carro incendiado no bairro Itararé. O veículo foi colocado atravessado na rua Marins Alvarino, próximo a Casa do Cidadão, como forma de impedir o trânsito. Os Bombeiros foram chamados, mas o veículo, um volkswagen Gol de cor branca, ficou completamente destruído.
A ação dos bandidos começou pela Avenida Leitão da Silva, com lojas fechadas, carros danificados e via interditada. Os criminosos também levaram o medo para a Avenida Marechal Campos, onde houve toque de recolher, para a Rodovia Serafim Derenzi, e para a Avenida Maruípe, onde um ônibus do Transcol foi incendiado.