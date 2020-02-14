Após Leitão da Silva ser liberada, casal é rendido e tem carro roubado

Avenida Leitão da Silva nesta sexta-feira (14) de medo em Vitória Crédito: Caíque Verli

Menos de duas horas depois de a Avenida Leitão da Silva ser liberada e mesmo com a presença da Polícia Militar em parte da pista, bandidos voltaram a provocar pânico na avenida. Um grupo de quatro criminosos rendeu um casal de carro e levou o veículo embora.

As vítimas, entre elas uma grávida de oito meses, seguiam no sentido Ufes, quando um dos suspeitos, que é menor de idade, parou com a bicicleta na frente do carro, um Gol, e mandou os dois descerem do veículo. Em seguida, outros três criminosos armados apareceram e reforçaram a ordem.

O motorista do carro levava a esposa grávida para uma consulta médica.

AÇÃO DE POLICIAL CIVIL

Um policial civil aposentado passava pela avenida e viu toda ação dos bandidos. O policial reconheceu o suspeito que estava na bicicleta, sacou uma pistola e abordou o menor de idade.

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Os outros três suspeitos fugiram com o veículo roubado. O menor apreendido foi levado para Delegacia Regional de Vitória.