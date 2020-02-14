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Grávida de 8 meses

Após Leitão da Silva ser liberada, casal é rendido e tem carro roubado

O motorista do veículo levava a esposa grávida para uma consulta médica, quando foi abordado por quatro bandidos

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 12:56
Avenida Leitão da Silva nesta sexta-feira (14) de medo em Vitória Crédito: Caíque Verli
Menos de duas horas depois de a Avenida Leitão da Silva ser liberada e mesmo com a presença da Polícia Militar em parte da pista, bandidos voltaram a provocar pânico na avenida. Um grupo de quatro criminosos rendeu um casal de carro e levou o veículo embora.
As vítimas, entre elas uma grávida de oito meses, seguiam no sentido Ufes, quando um dos suspeitos, que é menor de idade, parou com a bicicleta na frente do carro, um Gol, e mandou os dois descerem do veículo. Em seguida, outros três criminosos armados apareceram e reforçaram a ordem.
> ATAQUES EM VITÓRIA | A cobertura completa

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Ação coordenada de bandidos em Vitória exige resposta imediata do Estado

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O motorista do carro levava a esposa grávida para uma consulta médica.

AÇÃO DE POLICIAL CIVIL

Um policial civil aposentado passava pela avenida e viu toda ação dos bandidos. O policial reconheceu o suspeito que estava na bicicleta, sacou uma pistola e abordou o menor de idade.

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Veja vídeos de momentos de pânico na Leitão da Silva, em Vitória

Os outros três suspeitos fugiram com o veículo roubado. O menor apreendido foi levado para Delegacia Regional de Vitória.

Criminosos armados promovem terror na Avenida Leitão da Silva

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