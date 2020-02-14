Casagrande garante reforço de segurança no entorno do Sambão do Povo

"A polícia atuou isolando a área, um trabalho intenso para que a gente pudesse chegar no fim do dia com uma situação mais estabilizada. Os policiais trabalharam muito. Essa realidade de ataque em vias públicas, a carros e pessoas, não é a primeira vez que acontece e vocês viram a força com a qual a polícia atuou, dando segurança aos capixabas, mostrando a força do Estado"