'Padrão terrorista', diz comandante da PM sobre ataques em Vitória

Comandante-geral da PMES, coronel Sartório concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (14) Crédito: Isaac Ribeiro

Depois do medo e do caos instalado por criminosos nesta sexta-feira (14), nas principais avenidas da cidade de Vitória, o comandante-geral da Polícia Militar , coronel Márcio Eugênio Sartório, concedeu uma entrevista e classificou os ataques sofridos na Capital como padrão terrorista.

"Não é um protesto que para uma via e legitimamente se questiona alguma situação. É um ataque terrorista, no qual os criminosos descem uma avenida, tentam apedrejar, tentam incendiar veículos, colocam o terror, saem e seguem para outro local" Coronel Márcio Eugênio Sartório - Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo

Por causa do perfil dessas ações, o comandante-geral da Polícia Militar admitiu que mais ataques ainda podem acontecer em outras regiões da cidade. Ataques terroristas querem impor o terror e o medo. Por isso, pode ser que surjam em outros locais, mas a região está cercada e guarnecida para conter esses ataques, afirmou.

A RESPOSTA DA PM

De acordo com o coronel Sartório, as regiões afetadas nesta sexta-feira são muito capilarizadas. Ou seja, têm muitos acessos e requerem um cerco tático. A PM está cercando todas as áreas comprometidas e o entorno do Complexo da Penha, assim como as regiões em que a inteligência detecta que podem acontecer novos ataques, garantiu.

Segundo o comandante-geral, o efetivo também já foi reforçado. Temos carreado policiais do setor administrativo e alunos do curso de habilitação de sargento. Forças de outras regiões também já foram acionadas. Além disso, rapidamente foi mobilizado um aparato policial e duas aeronaves estão sendo utilizadas na operação , destacou Sartório.

"COMÉRCIO JÁ PODE ABRIR"