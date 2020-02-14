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Serra

Após ataques em Vitória, bairros da Serra têm toque de recolher

Quem circula a pé pelo bairro, anda apressado e com medo. Moradores relataram ter escutado muitos fogos na região

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 16:17
Comerciantes fecham as portas em Bairro de Fátima, na Serra Crédito: Fernando Madeira
A sexta-feira de medo na Capital começa a se estender para outros bairros da Grande Vitória.  Os comerciantes do bairro Hélio Ferraz, e de uma parte de Bairro de Fátima, ambos na Serra, também fecharam as portas no final da manhã desta sexta-feira (14), temendo serem alvo por reações dos criminosos que realizaram um toque de recolher pela manhã, na avenida Leitão da Silva, em Vitória, e em outros bairros da região.
Em Bairro de Fátima, quase todo o comércio foi fechado. Apenas uma lotérica e alguns bares estão abertos na tarde desta sexta-feira (14). Quem circula a pé pelo bairro, anda apressado e com medo. Moradores relataram ter escutado muitos fogos na região.  
> ATAQUES EM VITÓRIA | A cobertura completa
Ainda segundo moradores, os ônibus ainda circulam normalmente, e também há viaturas da Polícia Militar no local. 
Um açougue localizado na principal rua do bairro, a Avenida José Rato, comunicou aos clientes, via rede social, que fecharia as portas mais cedo por conta da violência.

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Escola fechada após toque de recolher em Hélio Ferraz Crédito: Fernando Madeira

HÉLIO FERRAZ

Em Hélio Ferraz, a situação não é diferente. O comércio do bairro está quase todo fechado e comerciantes disseram que, pela manhã, grupo percorreu as ruas do bairro a pé e ordenaram que todos fechassem as portas porque um "irmão deles tinha morrido". O mesmo tipo de informação foi repassado em Bairro de Fátima.
Equipes da Guarda Municipal da Serra estão nos bairros desde o início da manhã desta sexta-feira monitorando a situação e dando apoio às atividades da Polícia Militar.
A Prefeitura da Serra informou que nenhuma unidade de saúde foi fechada no município e que e somente na escola de Hélio Ferraz os alunos foram liberados um pouco mais cedo por medida de prevenção.

ATAQUES EM VITÓRIA

O dia começou com criminosos provocando terror na Avenida Leitão da Silva. Bandidos armados invadiram a avenida, ordenaram que lojas fechassem as portas e destruíram veículos que circulavam pela via. Grupos de criminosos também levaram medo para as avenidas Marechal Campos, Maruípe e Serafim Derenzi.
Na Avenida Maruípe, próximo a entrada do bairro Tabuazeiro, bandidos colocaram fogo em um ônibus do Transcol. Em Itararé e na Rodovia Serafim Derenzi veículos também foram incendiados

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