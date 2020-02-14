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Escolas e postos de saúde fechados após ataques em Vitória

Unidades de saúde da Grande Maruípe e colégios municipais de três regiões fecharam as portas nesta sexta-feira (14) por causa dos ataques criminosos

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 15:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 15:44
Entre as ações dos criminosos, um ônibus foi incendiado na Avenida Maruípe, próximo à entrada do bairro Tabuazeiro Crédito: Internauta | A Gazeta
Os ataques criminosos às principais avenidas de Vitória fizeram com que algumas unidades de saúde e escolas municipais suspendessem as atividades nesta sexta-feira (14). As unidades da região da Grande Maruípe pararam os atendimentos médicos e os colégios dos bairros Itararé, Consolação e Bonfim também fecharam as portas.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, as atividades escolares dessas regiões foram interrompidas de manhã e os turnos da tarde e da noite foram suspensos por questões de segurança. Nos demais bairros as aulas foram mantidas. Já as consultas que estavam marcadas para esta data nas unidades básicas da Grande Maruípe devem ser reagendadas.
> ATAQUES EM VITÓRIA | A cobertura completa

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Localizado na Avenida Maruípe, o Centro Integrado de Cidadania de Vitória, popularmente conhecido como Casa do Cidadão, também teve o atendimento ao público suspenso nesta sexta-feira (14). O local oferece serviços relacionados ao Poder Judiciário e também realiza a emissão de documentos.

SEXTA DE MEDO E TERROR

No início desta sexta-feira (14), criminosos ocuparam as principais avenidas de Vitória, como a Leitão da Silva, a Marechal Campos, a Maruípe e a Serafim Derenzi. Houve toque de recolher e muitos comércios locais permanecem fechados. Os ataques teriam sido motivados pela morte do jovem Caio Matheus Silva Santos, de 17 anos.

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