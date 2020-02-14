'Queriam detonar tudo', diz dono de carro apedrejado em Vitória

Mais de 20 bandidos apedrejaram o carro enquanto o professor ainda estava dentro. Uma pedra grande acabou parando no banco do carona, bem próximo de onde estava a vítima."Foi traumatizante. Penso em nunca mais passar na avenida Leitão da Silva. Eles estavam com uma ira sem tamanho, sem nenhuma preocupação se machucariam alguém. Todos nervosos, possessos e prontos para fazer qualquer coisa", lembrou a vítima.