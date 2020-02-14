Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avenida Leitão da Silva

'Queriam detonar tudo', diz dono de carro apedrejado em Vitória

Professor de 72 anos viveu momentos de terror na avenida Leitão da Silva, em Vitória. Pelo menos três veículos foram apedrejados na pista durante a manhã

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 15:50
Carro de professor foi apedrejado na avenida Leitão da Silva Crédito: Caíque Verli
Um professor de 72 anos viveu momentos de muita tensão na avenida Leitão da Silva, em Vitória, nesta sexta-feira (14). Ele é dono de um dos carros apedrejados durante a manhã de terror vivida por moradores e comerciantes das principais vias de Vitória.
Mais de 20 bandidos apedrejaram o carro enquanto o professor ainda estava dentro. Uma pedra grande acabou parando no banco do carona, bem próximo de onde estava a vítima."Foi traumatizante. Penso em nunca mais passar na avenida Leitão da Silva. Eles estavam com uma ira sem tamanho, sem nenhuma preocupação se machucariam alguém. Todos nervosos, possessos e prontos para fazer qualquer coisa", lembrou a vítima.
> ATAQUES EM VITÓRIA | A cobertura completa
O professor não se machucou, mas ficou bastante assustado. O veículo teve os vidros dianteiro e laterais destruídos. "Queriam detonar tudo", comentou a vítima. Na confusão, os criminosos chegaram a subir em cima do capô do carro.
O veículo do professor não foi o único danificado na avenida. Pelo menos outros dois foram apedrejados na Leitão da Silva. Um quarto automóvel foi roubado no local, mesmo com a presença da Polícia Militar. Pouco tempo depois, um carro com as mesmas características foi incendiado em uma rua do bairro Itararé. Ainda não há a confirmação de que seja o mesmo automóvel. 

Veja Também

Bandidos destroem carro da TV Vitória na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória

Os bastidores do caos: morte de adolescente provocou ataques em Vitória

Hotel de luxo tem fachada apedrejada por grupo em Vitória

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Santos Arruda, sete pessoas já foram presas desde que as ações provocadas por criminosos foram desencadeadas em Vitória, inicialmente na Avenida Leitão da Silva e, posteriormente, em outras vias da capital capixaba.
Carro de professor foi apedrejado na avenida Leitão da Silva Crédito: Caíque Verli

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados