'Queriam detonar tudo', diz dono de carro apedrejado em Vitória

Um professor de 72 anos viveu momentos de muita tensão na avenida Leitão da Silva, em Vitória, nesta sexta-feira (14). Ele é dono de um dos carros apedrejados durante a manhã de terror vivida por moradores e comerciantes das principais vias de Vitória.
Mais de 20 bandidos apedrejaram o carro enquanto o professor ainda estava dentro. Uma pedra grande acabou parando no banco do carona, bem próximo de onde estava a vítima."Foi traumatizante. Penso em nunca mais passar na avenida Leitão da Silva. Eles estavam com uma ira sem tamanho, sem nenhuma preocupação se machucariam alguém. Todos nervosos, possessos e prontos para fazer qualquer coisa", lembrou a vítima.
O professor não se machucou, mas ficou bastante assustado. O veículo teve os vidros dianteiro e laterais destruídos. "Queriam detonar tudo", comentou a vítima. Na confusão, os criminosos chegaram a subir em cima do capô do carro.
O veículo do professor não foi o único danificado na avenida. Pelo menos outros dois foram apedrejados na Leitão da Silva. Um quarto automóvel foi roubado no local, mesmo com a presença da Polícia Militar. Pouco tempo depois, um carro com as mesmas características foi incendiado em uma rua do bairro Itararé. Ainda não há a confirmação de que seja o mesmo automóvel.
Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Santos Arruda, sete pessoas já foram presas desde que as ações provocadas por criminosos foram desencadeadas em Vitória, inicialmente na Avenida Leitão da Silva e, posteriormente, em outras vias da capital capixaba.